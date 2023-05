Director en Ancap por Cabildo Abierto rechazó reclamo de miembros de su partido de que renuncie por respaldar a Lacalle y no a Moreira

“Como todo buen republicano, lo apoyo incondicionalmente, porque no ha cometido error alguno desde mi punto de vista”, dijo Alonso en rueda de prensa sobre lo actuado por Lacalle.

El director en Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, rechazó el reclamo de integrantes de su partido de que renuncie. Aseguró que solo el presidente o el ministro de Industria pueden reclamarle que abandone el cargo.

Las diferencias en Cabildo Abierto surgieron cuando Alonso, que integra el directorio de Ancap, discrepó públicamente con la defensa que su partido hizo de la ministra Irene Moreira.

No puede ser que la decisión de Lacalle Pou “no se cumpla de inmediato y sin resabios”, dijo Alonso, y agregó que lo menos que se puede pedir es que se respeten las decisiones del presidente.

Y en las últimas horas, tras la salida de Moreira, volvió a manifestar su apoyo al primer mandatario.

“Como todo buen republicano, lo apoyo incondicionalmente, porque no ha cometido error alguno desde mi punto de vista”, dijo Alonso en rueda de prensa en las últimas horas.

El mensaje no cayó bien en Cabildo Abierto y algunos dirigentes pidieron su renuncia. Mencionaron la posibilidad de denunciarlo ante la Corte Electoral por violar el artículo 77 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos no podrán ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto.

Ante la consulta sobre su permanencia en el cargo, explicó que sigue en la empresa pública: “La situación mía en Ancap continúa incambiada. Tengo un cargo de director de esa empresa. No he presentado renuncia. Desde mi perspectiva no hay motivo para hacerlo”. Además, dijo que su situación continuará así hasta tanto las autoridades de Ancap, el ministro o el presidente entiendan lo contrario.

Por otra parte, explicó que a partir del 1º de este mes, dona su sueldo a la Fundación Pérez Scremini para que no crean que su permanencia en el cargo tiene un interés económico.

Alonso afirma que ha sido objeto de “presiones indebidas” para acallarlo y doblegar su derecho a libre expresión y reclama una retractación pública de las autoridades de Cabildo Abierto