Directora blanca del Inisa dijo que le sorprendió "la violencia" con que Manini Ríos pidió su remoción

"No pienso renunciar", adelantó este martes Sandra Etcheverry, quien aseguró que se siente respaldada por el presidente Luis Lacalle Pou.

La dirigente nacionalista Sandra Etcheverry, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en representación de su partido, dijo que le sorprendió "la violencia" con que el senador que lidera Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió su remoción. "No pienso renunciar", adelantó este martes en el programa 970 Noticias de Radio Universal, donde aseguró que se siente respaldada por el presidente Luis Lacalle Pou.

"Lo que más nos ha sorprendido –a mí, hablo a título personal– es la violencia con la que se ha pedido esta remoción, sin haberlo planteado antes por los carriles correspondientes", dijo Etcheverry.

Este domingo Manini Ríos respaldó a la presidenta del Inisa, Rosanna De Olivera, luego de que El País informara acerca de varios desencuentros que habían tenido las directoras de la coalición multicolor, lo que había llevado a que interviniera el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). "Yo la respaldo totalmente (a de Olivera) porque el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás", dijo el senador cabildante al matutino.

Etcheverry señaló este martes que a partir del planteo de Manini Ríos, el tema está fuera del alcance de ambas directoras. "Estamos hablando del líder de Cabildo Abierto. No estamos hablando de que de Olivera fue a pedirle a alguien mi remoción o de que la pide un diputado o un dirigente de Cabildo Abierto. La está pidiendo el mayor representante de Cabildo Abierto", argumentó.

En la entrevista radial, la directora blanca mostró reparos con la forma y el tono con que se hizo el pedido. "Ceo que se podría haber pedido lo mismo de otra manera. Porque la verdad que ha expuesto mi nombre de una forma que considero que no se me ha respetado", dijo.

Además, Etcheverry entiende que el planteo de Manini Ríos "no fue por los caminos correspondientes". "Hablo de los carriles correspondientes a nivel político en los cuales se manejan los líderes de cada partido", explicó, y señaló que no le pareció correcto que el senador diera a conocer su postura a través de la prensa.

Etcheverry, que fue diputada y se desempeñó durante ocho años como ministra de la Corte Electoral, dijo que no cree que tenga que "mostrarle las credenciales" a nadie. A su vez señaló que desde su "punto de vista como mujer política", "sería muy fuerte para el partido que está del otro lado" si el pedido lo hubieran hecho los blancos.

El principal diferendo entre la presidenta cabildante y la directora blanca es que la primera, en su momento, autorizó el ingreso de la Guardia Republicana en los centros de reclusión a partir de una resolución que no fue consultada con Etcheverry o la directora del Inisa por el Frente Amplio, Andrea Venosa.

En 970 Noticias la dirigente nacionalista se refirió a este desencuentro: "Tenemos visiones diferentes de cómo llevar este tema. El tema que más ruido hizo fue quizás el ingreso de la Republicana a los centros de reclusión sin haber tenido la aprobación o por lo menos el conocimiento de todo el directorio".

De Olivera "consideró que ella era la presidenta y podía hacerlo, tomar esa decisión, por un artículo de la ley de creación de Inisa", según Etcheverry, que cree que al menos "se podría haber dialogado" sobre el tema.

La directora blanca también señaló que si bien integran la misma coalición, no tienen por qué estar de acuerdo en todo. "Yo no he recibido el lineamiento de que tengo que decir a todo que sí porque seamos coalición", subrayó.

Cuando en el programa le señalaron que ella estaba quedando "como la mala de la película", Etcheverry retrucó: "¿Sabe por qué soy la mala de la película? Porque soy muy cautelosa y muy respetuosa de la coalición. Muy cautelosa y muy respetuosa de la coalición".