Directora de UTE por el FA aseguró que cambios en mercado de energía eléctrica implican una "privatización solapada" de la empresa

El Ministerio de Industria modificó el reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica. A partir de estos cambios, los productores privados de energías renovables podrán suministrarla a grandes consumidores.

El sindicato de trabajadores de UTE recurrirá el decreto del Poder Ejecutivo, que entienden "achica" a la empresa pública, y solamente beneficia a grandes generadores y grandes consumidores de energía.

La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, aseguró este lunes que se trata de una "privatización solapada" y de un decreto "muy técnico".

"Es una privatización de una parte del negocio medular para UTE que es la generación. UTE va a perder facturación y los ingresos de la empresa pública son lo que factura por venta de energía o por lo que cobra de peaje por las líneas de transmisión y distribución. En ambos casos el Poder Ejecutivo sacó normativa que debilita a la UTE", expresó Cardona este lunes en rueda de prensa.

A su vez, indicó que los grandes clientes ya se están instalando, como el caso de Ventus en Salto para darle a Coca Cola suministro de energía. "Cuando Ventus no pueda dar energía solar, la que va a tener que respaldar esa energía es la UTE, que va a ser garantía de esos contratos. No vemos que sea justo que no se pague por parte de estos privados las inversiones que UTE hizo en su momento", apuntó.

Por último, señaló que todo lo que pierda UTE por facturación de los grandes clientes tiene que trasladarlo a algún lado, ya sea en tarifa o achicarse más. "Si nos rebajan lo que recibimos por peajes y además estamos perdiendo facturación, eso se va a trasladar a los clientes que no pueden elegir irse con las energías renovables no convencionales, y son las casas de todo nosotros. Esto terminaría en un aumento de la tarifa", concluyó.

Otro de los puntos que la representante del FA dialogó con el Secretariado del partido este lunes fue sobre un plan denominado "prepago", y es para aquellas personas que acumulen cuatro facturas. "Se les va a recargar, como funciona un celular o un cable, y se va a aplicar a los barrios más vulnerables. Eso tampoco lo votamos", remarcó.

"Por ambas situaciones entendemos que UTE va a perder ingresos y eso se va a tener que trasladarse a la tarifa, lo dicen los informes técnicos de los profesionales", afirmó.