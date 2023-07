Directora del FA de UTE propone que la empresa "ayude a la ciudadanía en la compra de calefones"; presidenta dijo que se está "analizando"

Emaldi enfatizó que será "el gobierno" el que definirá si habrá alguna medida para atender esta situación.

La directora del Frente Amplio en UTE, Fernanda Cardona, propuso este jueves que la empresa estatal "ayude a la ciudadanía en la compra de calefones ante las pérdidas que está generando la crisis hídrica". Tal como se ha informado, el aumento de la salinidad ha implicado un aumento exponencial de rotura de los calefones.

Hoy propusimos en el Directorio que UTE como empresa pública y en el marco de medidas que ya se han tomado, ayude a la ciudadanía en la compra de calefones ante las pérdidas que está generando la crisis hídrica. — Fernanda Cardona (@FcardonaUy) July 6, 2023

En diálogo con Telemundo, Cardona detalló que su propuesta fue elevada al directorio el jueves e implica que UTE repita una promoción que realizó el año pasado para varios electrodomésticos, pero ahora centrado en termotanques.

En 2022 la empresa estatal de electricidad brindó un descuento de hasta $2.022 en la factura para quienes compraran termotanques y equipos de aire acondicionado, secarropas, lavavajilla, lavasecarropas, hornos o cocinas eléctricas con clase A de eficiencia energética. "Que UTE ponga a disposición de la ciudadanía el mismo plan que tuvimos para otros electrodomésticos, pero para calefones", reclamó Cardona.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, habló en rueda de prensa este viernes y se refirió a la propuesta. "Se estará analizando y oportunamente el directorio en el marco de las políticas del Poder Ejecutivo definirá", dijo.

"Lo estamos analizando", reiteró Emaldi, al ser consultada sobre su postura como presidenta de la empresa estatal.

¿UTE debe hacerse cargo de la rotura de los calefones? "No, no, no. No es un tema de de responsabilidad de UTE la sustitución de los calefones. Sí el año pasado hicimos un plan de eficiencia energética donde se promovió la sustitución para que el consumo y por tanto la tarifa de hogares sea reducida. No es del resorte de UTE, tiene que ver con Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua)", respondió.

Emaldi enfatizó que será "el gobierno" el que definirá si habrá alguna medida para atender esta situación.