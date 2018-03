Directores blancos y colorados del BROU del período 2000-2005 hicieron uso abusivo de tarjetas corporativas

El uso abusivo de tarjetas corporativas en el Banco República durante 2000-2005 fue dado a conocer por el semanario Búsqueda.

En el documento figuran compras de los directores blancos y colorados del momento en comercios como joyerías, decoración o licorerías.

Entre 2000 y 2005 cuatro integrantes de aquel directorio del Banco República hicieron cerca de 400 compras con sus tarjetas corporativas. La entonces presidenta Milka Barbato y el vicepresidente Daniel Cairo, ambos del Partido Colorado y los directores Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna del Partido Nacional.

En el período 2000 – 2005 es donde se enumeran la mayor cantidad de gastos, luego de ese año se hizo una reglamentación más estricta de su uso. Según el semanario Búsqueda que publicó la noticia y accedió al documento, aparecen compras en bazares, confiterías, casas de decoración, vestimenta, farmacias, joyerías, y hasta en licorerías, de acuerdo al detalle que dio radio Sarandí.

Quienes más consumieron fueron los jerarcas del Partido Nacional. García Pintos hizo compras que no corresponde con los gastos para los que se prevé por un monto de más de US$ 12 mil, en varias oportunidades entre ellas en México, durante un viaje que no figura en el registro oficial del BROU donde hizo una compra con la tarjeta institucional en Tejidos Zapotecos o en el bazar Gran Cuchillería de España.

Rodríguez Labruna figura con compras en el año 2001 en ópticas, joyerías y una farmacia de Panamá. En el caso de Cairo las compras fueron en casa de decoración, joyerías. Barbato compró en bazares, supermercados y catering en confitería.