Dirigentes plantearon que el "legado" de Larrañaga debe perdurar; "Representó el centro político, fue el equilibrio y nunca miró costos", dijo Calabria

"Ser guapo no era ser arremetedor ni se llevaba la gente puesta. Todo el tiempo manifestaba que quería aprender con total humildad", dijo Ana Ribeiro.

“Un legado hacia el futuro”. Así se denominó el conversatorio sobre Jorge Larrañaga, el dirigente nacionalista que falleció a los 64 años cuando ejercía el cargo de ministro del Interior. Antes había sido intendente de Paysandú, senador y candidato a la presidencia de la República.

"Jorge representó el centro político del Uruguay. Fue el equilibrio a pesar de que no era un equilibrista, no miró nunca costos, no era un calculista", dijo su ex asesor Luis Calabria.

Jorge Delpiazzo, expresidente de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate sumó: "Era un hombre que sabía escuchar y a la vez era un hombre práctico. En ese saber escuchar no solamente procuraba atender la solución del problema, sino mirar un poco más allá sus consecuencias".

Quienes plantean que debe perdurar el legado de Larrañaga, reivindicaron sus ideas y su pensamiento en temas como seguridad y descentralización, además de su disposición al diálogo. El excandidato nacionalista Alberto Volonté dijo además que los partidos tradicionales nacieron enfrentándose “a tiros y sable en mano”, porque tenían dos formas de ver la Nación. Y la de los blancos, dijo, era la libertad.

"Jorge era un hombre que, él caminando y viendo de espalda a quien no lo conocía, te decía: 'ese que va caminando allí es un blanco y es un hombre de la libertad'", narró Alberto Volonté, excandidato del Partido Nacional.

En el conversatorio participó la profesora Ana Ribeiro, subsecretaria de Educación y Cultura. Contó que se incorporó a la actividad política de la mano de Jorge Larrañaga. Del dirigente nacionalista destacó el salto que dio para dejar su departamento y su condición de dirigente local, para ser una figura nacional.

"Tenía, además, todo lo que podemos decir de sus caracter y todas las anécdotas que podemos contar de él porque tenía un rumbo claro, un objetivo claro. Esa amplitud de pensamiento hacía que escuchara a todos. Y todo el tiempo manifestaba que quería aprender con total humildad del que tenía adelante. Ser guapo no era ser arremetedor ni se llevaba la gente puesta, no en ese sentido, no ideológicamente, no respecto al acto de escuchar y aprender", enfatizó.