Dirigentes de la coalición apuntaron contra Cosse; "jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto", dijo Raffo

"Nunca vi nada igual", "No permitas que te traten de idiota" y "argumentos débiles" fueron algunas de las críticas del oficialismo.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, llamó a los indecisos de cara al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración a anular su voto en caso de no decidirse.

"Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar en no. Si no te definiste, votá una papeleta del Sí una del No y anulás el voto", dijo a Telemundo este sábado en un acto del Sí en el Prado.

La postura de Cosse fue criticada desde la coalición multicolor, donde apuntaron a la novedad de que una dirigente pida a los votantes que anulen su voto.

"Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto. Cuando me detengo a conversar con un indeciso, le informo, le contesto preguntas y me intereso por sus dudas. Cada uno elige como informarse. Una elección es algo serio", escribió la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo.

El diputado colorado Felipe Schipani, por su parte, consideró que el llamado de Cosse muestra que los argumentos del Sí son "débiles".

Desde Cabildo Abierto la crítica llegó por el diputado Álvaro Perrone: "Nunca vi nada igual, pedir anular el voto".

Por último, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, el independiente Daniel Radío, aseguró que cada voto "vale" y llamó a no anular.

"NO permitas que te traten de idiota o de ignorante. NO permitas que te manipulen para que te anules. Votemos lo mismo o diferente. Pero a conciencia", escribió.