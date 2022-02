Dirigentes del FA denunciarán difusión de audios vinculados a caso de violación investigado por la Justicia

La denuncia estará basada en la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género (19.580).

Al menos 70 dirigentes del Frente Amplio prevén denunciar al programa La Pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, por la difusión de audios que supuestamente corresponden al caso de violación grupal en Cordón, que está siendo investigado por dos fiscalías.

Los políticos creen que en la emisión del martes, el programa radial matutino tuvo "voluntad de minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias", además de intentar "generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio, como ya ha sucedido en casos similares". En un documento difundido en redes sociales, los firmantes adelantaron que tomarán "las medidas pertinentes" para evitar que esto siga ocurriendo.

A la campaña se adhirieron varios diputados y senadores, las presidentas departamentales Graciela Villar (Montevideo) y Susana Muñiz (Canelones), entre otros dirigentes.

Mañana vamos a realizar una denuncia ante los audios publicados en la mañana de hoy. No nos vamos a quedar quietxs ante la violencia simbólica y mediática del programa La Pecera. pic.twitter.com/WtGfyFyDtK — Martina Casás (@marticasaspino) February 2, 2022

La denuncia está basada en la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género (19.580).

En la carta se recuerda las distintas formas de violencia hacia la mujer, entre ellas la mediática y la simbólica. Además, esta norma establece que "el que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría".

Los dirigentes plantearon que durante el programa de Álvarez regía el horario especial de protección a menores, por lo que no se podría haber pasado al aire material de este tenor.

"La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que, en primer lugar, se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella) y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación", señala en documento.

Y agrega: "La reproducción de un audio con contenido sexual explícito donde se escucha a una mujer sorprendida por la situación y presentando molestia por una práctica sexual que se le estaba practicando, opera directamente a favor de la generación de violencia hacia las mujeres desde un medio de comunicación".

Defensa de los indagados

Este martes, el abogado que defiende a los cuatro jóvenes emplazados por la violación, Martín Frustaci, dijo a Telemundo que un video filmado por uno de los sospechoso será presentado como prueba de la inocencia de estos tres adultos y un adolescente.

"La posición de la defensa es que no hubo violación. Guste o no guste, vamos a probar que hubo un consenso", dijo. "Fue todo producto de la efusividad en un momento puntual, no hay rasgos objetivos de que fue violada", agregó.

La cuarta persona presente en la escena es quien filma. Frustaci reconoció que los videos se han viralizado en las últimas horas, aseguró que no fueron sus defendidos quienes los difundieron y dijo no saber si habían sido filmado de forma consensuada.

Por su parte el abogado de la víctima y director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman, restó importancia a los videos que presentará la defensa de los indagados y dijo que la investigación abarca otros elementos probatorios. Williman señaló también que por tratarse de videos fragmentados, no muestran todos los hechos.

La fiscalía a cargo de Sylvia Lovesio realizó varias pericias a la víctima y los indagados para determinar si formaliza la investigación en su contra. Este lunes recibió las pericias de ADN que demuestran que tres de los cuatro sospechosos estuvieron presentes en el momento de la presunta violación.