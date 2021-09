Dirigentes del FA y Botana se movilizaron en contra de la reducción de presupuesto de Colonización

“No se puede poner a los pobres del campo versus los pobres de la ciudad”, dijo el senador Alejandro Sánchez.

Varios dirigentes del Frente Amplio y el senador del Partido Nacional Sergio Botana participaron este viernes en una movilización en Cerro Largo en apoyo a los colonos que reclaman que no se reduzca el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización, como está planteado en la Rendición de Cuentas.

Botana sostuvo que el organismo tendrá que comprar más tierras para ayudar a los jóvenes a radicarse en el campo.

“Hay que defender la tierra. Es fundamental defender una idea de colonización del país que no se está llevando adelante. Va a haber que comprar nuevas tierras para los jóvenes, hay que conseguir que los actuales colonos puedan ser propietarios porque es la manera en la que se verán incentivados a hacer un mejor uso del suelo y una organización más productiva cada uno en su campo”, declaró el exintendente de Cerro Largo.

También participaron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y los senadores Alejandro Sánchez y Oscar Andrade señalaron que la solución para regularizar asentamientos no es reduciendo recursos de Colonización.

“Comparto con esta gente que no se puede sacar de Colonización los recursos para resolver el tema de asentamientos. Es medio contradictorio porque los barrios pobres de la ciudad se nutren de gente que se ha tenido que ir del interior. La idea es que se busquen otras formas de financiar eso y que no se retaceen recursos del INC y afincar gente en el medio rural y fundamentalmente a la familia”, dijo Orsi.

Andrade, por su parte, dijo que se está “destrozando” a Colonización y que “si se quería atender la problemática de la vivienda lo primero era no haber recortado de manera brutal el presupuesto de vivienda del año pasado”.

Por último, Sánchez dijo que se está “sacrificando” a la institución y que “no se puede poner a los pobres del campo versus los pobres de la ciudad”.