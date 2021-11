Domenech criticó concesión de aeropuertos: "Este es un gobierno de la coalición y debe actuar como gobierno de coalición"

"Se sigue una saga que de alguna forma yo creo que comenzó con UPM, siguió con el puerto y ahora con los aeropuertos", afirmó el senador de Cabildo Abierto y señaló que "al soberano no lo podemos tratar como si fuera tonto y no se pudiera enterar de las cosas".

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech cuestionó al gobierno por ampliar el contrato con Puerta del Sur S.A., el concesionario de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, y también adjudicarle de forma directa la explotación, operación y administración de seis aeropuertos del interior del país. El legislador no solo cuestionó la forma de contratación, sino también el hecho de que los representantes de su partido se enteraran a través de la prensa, luego de que El País informara acerca del acuerdo en su edición de este miércoles.

"Este es un gobierno de la coalición. Algunos voceros del Partido Nacional hablan de un gobierno del Partido Nacional; creo que están profundamente equivocados: este es un gobierno de la coalición y debe actuar como gobierno de coalición", afirmó Domenech en rueda de prensa.

"No estamos de acuerdo en la celebración de estos contratos de esta manera que, a nuestro juicio, no es absolutamente transparente", agregó el senador.

Sin los votos de los cabildantes, en diciembre de 2020 se aprobó la ley de creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Domenech aseguró este miércoles que Cabildo Abierto se opuso a "esta forma de negociar los aeropuertos", que fue votada por el Partido Nacional y el Frente Amplio, "advertido" por el diputado cabildante Sebastián Cal, "que es un entendido en la materia".

"Se sigue una saga que de alguna forma yo creo que comenzó con UPM, siguió con el puerto y ahora con los aeropuertos", dijo Domenech. Y agregó: "Yo soy contrario al secretismo, me parece que se ha hecho uso y abuso de la confidencialidad, esta debe estar reservada para casos extremos. Al soberano no lo podemos tratar como si fuera tonto y no se pudiera enterar de las cosas".

Consultado acerca de si el presidente Luis Lacalle Pou abusó de decretar la confidencialidad de los documentos, Domenech sostuvo: "No quiero usar esa terminología, digo que se está procediendo a mi juicio de manera equivocada puesto que un gobierno, cualquiera sea su signo, aunque sea uno que apoyamos, no tiene la necesaria legitimidad política como para comprometer al país por períodos tan extensos".

"Entiendo que este tipo de contratos tendría que tener por lo menos la aprobación del Senado, tendría que tener la participación de todo el espectro político dando su opinión de los mismos, porque de alguna forma se compromete el futuro del país por muchísimos años en cuestiones que son estratégicas, que son muy importantes para el país como son sus comunicaciones y la disposición de sus riquezas naturales. En ese sentido discrepamos con la forma en que se viene procediendo desde el anterior gobierno", agregó.

El tema será tratado este jueves en la Mesa Política de Cabildo Abierto, que está integrada por los principales referentes del partido. Domenech aseguró que está "pensando seriamente" acerca de cómo actuará esta fuerza política si se firman más contratos de los que se enteran a posteriori y que se negocian de esta forma.

"Nosotros vamos a actuar con responsabilidad porque no se puede jugar con el equilibrio institucional del país, pero le repito que no estoy de acuerdo con esta forma de negociar los intereses del Uruguay", dijo a la prensa.

Domenech duda que sea posible dar marcha atrás en el contrato, si bien dijo que no conoce loas particularidades del mismo. "Los contratos aparentemente ya están firmados. Esto le puede significar una gran responsabilidad al país si desconociera los contratos firmados, porque no dudamos de su legitimidad pero decimos que el procedimientos nos parece cuestionables. Estas cosas las tiene que conocer la población y particularmente la tienen que conocer en profundidad todos los representantes políticos de la ciudadanía. Estas cosas pensamos que no tienen marcha atrás", indicó.

"Entre gallos y medias noches"

Luego de la rueda de prensa, Domenech planteó parte de estas críticas en Twitter. "Como dicen los muchachos: otra vez la pelota a la casa de doña María!!! Sucedió lo que advirtió el diputado Sebastián Cal y entre gallos y medias noches se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales", escribió.