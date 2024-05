Domenech fue operado de cáncer de próstata y dijo que todo salió "muy bien"

"He combatido contra esta enfermedad que se lleva tantos orientales, soy una persona creyente y de lo único que me puedo lamentar es que quizás Dios todavía no me quiso en el paraíso", dijo.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo este martes que tuvo que ser operado de cáncer de próstata y que todo salió "muy bien".

En entrevista con el programa Se arregla el mundo (FM Hit) el legislador manifestó que estaba "lleno de alegría" por haber conseguido las firmas necesaria para habilitar el plebiscito contra la usura, pero también porque lo operaron y todo había salido "muy bien".

Según comentó, es la segunda vez que le diagnostican cáncer. "He combatido contra esta enfermedad que se lleva tantos orientales, soy una persona creyente y de lo único que me puedo lamentar es que quizás Dios todavía no me quiso en el paraíso", expresó.

Domenech sostuvo por último que estaba "muy ansioso" para que le dieran el alta del hospital y señaló que era "probable" que fuera este mismo martes.