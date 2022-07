Domenech propuso una "ley de amnistía" para "poner fin a las responsabilidades" por crímenes del pasado reciente

"Quienes provocaron estos hechos también violaron los derechos humanos y el Uruguay los perdonó", dijo el senador de Cabildo Abierto en referencia al MLN - Tupamaros.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech propuso este lunes elaborar una “ley de amnistía” para exonerar de culpa a los responsables de crímenes ocurridos durante la década de 1960 y 1970 en Uruguay.

En rueda de prensa este lunes, el senador llamó a “poner punto final” a las condenas contra militares por “hechos que pasaron hace 50 años”, luego de que la Justicia procesara con prisión al militar retirado Juan Rebollo, tras ser acusado por los asesinatos de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, el caso conocido como "Las muchachas de abril".

La investigación, según informó La Diaria en primera instancia, determinó que las mujeres fueron "acribilladas" durante un operativo militar el 21 de abril de 1974 en Brazo Oriental. Rebollo fue apuntado por tres delitos de homicidio muy especialmente agravado y fue enviado a prisión domiciliaria.

Domenech defendió la actuación militar en este caso: “Fue una acción típicamente militar en un país en estado de guerra declarado por las autoridades democráticas del momento. En ese momento, 1974, todavía había grupos armados con poder de fuego y capaces de elaborar acciones bélicas. (...) La acción militar respondió a fuego que se inició desde la finca, se lanzaron granadas, se hirió de muerte a un efectivo y al propio procesado. Fue un acto de legítima defensa”.

Consultado sobre cómo se ponía el mencionado "punto final", reconoció que es partidario de reinstaurar la ley de Caducidad, pero anunció que "no tendría inconveniente en votar una ley de amnistía" para "poner fin a las responsabilidades generadas por hechos de la década de 1960 y 1970".

El senador aclaró que se trata de una mención "a título personal", que no lo ha hablado con los demás legisladores del partido, pero que en "grandes lineas" considera que sus correligionarios lo apoyarán.

La amnistía, aclaró, no incluiría una detención en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. "No soy optimista de que se tengan resultados, pero no cejaría en despejar esas dudas: comprendo el dolor de esas personas", dijo.

El legislador aseguró que "quienes provocaron estos hechos" (en referencia a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros) también violaron los derechos humanos y el Uruguay los perdonó". "Los hemos perdonado . El país necesita enfocarse en otros temas. Superar la década del 1960 y 1970. Nadie va a olvidar e ignorar los errores cometidos por ambas partes (militares y guerrilleros)", declaró.