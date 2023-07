Domenech tildó de "fascista" proyecto de ley de cuotas de Gloria Rodríguez: "Se ve que eso molestó, pero es la pura realidad", aseguró

El legislador cabildante puntualizó que su par nacionalista lo calificó de "conservador".

Este martes se generó un fuerte cruce en la comisión de Derechos Humanos entre el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y la legisladora nacionalista Gloria Rodríguez mientras se analizaba la ley de cuotas.

El representante cabildante tildó de "fascista" el proyecto presentado por su par del Partido Nacional. "Cuando hice uso de la palabra dije que a mi juicio ese proyecto violentaba el principio de igualdad del artículo 8 de la Constitución, que sólo admite como diferencias entre los ciudadanos los talentos y las virtudes", justificó Domenech este martes en rueda de prensa.

Para el legislador, "proyectos de esa naturaleza violentan, además, la libertad del elector que tiene derecho a elegir libremente hombres, mujeres, personas de las más diversas religiones y razas" sin necesidad de que se le esté "limitando o digitando" a quién tiene que escoger.

Domenech aseguró que describió la iniciativa como "fascista" porque el sistema institucional uruguayo "no recoge la representación por intereses o profesiones". En esta línea, agregó: "Una cámara corporativa donde haya una representación por sexos, raza o religión a mi juicio sería absolutamente inconstitucional".

"Es obvio que la representación de carácter corporativo fue una propuesta que en su momento hizo el fascismo. Se ve que eso molestó, pero es la pura realidad", manifestó. "Nuestro sistema institucional no prevé una representación de esa naturaleza, que además -insisto- limita gravemente la libertad de elección del elector", sostuvo.

El legislador puntualizó que su par Rodríguez lo calificó de "conservador". "Ahora veo que dice que dijo que era retrógrado, yo no la escuché, pero hubiera sido más ofensivo aún", criticó.

Relató que él le respondió que "no deben hacerse alusiones personales sino que lo que deben controvertirse son las ideas o los planteos políticos".

Finalmente, Domench decidió irse de la comisión. Defendió que tomó esa decisión porque vio que no tenía respaldo para que se le respetara. "Me levanté, tomé mis cosas y me retiré", concluyó.