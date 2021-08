Dos asaltantes se llevaron $ 300.000 de un comercio en Florida luego de amenazar con un arma a la dueña

Uno de los asaltantes iba vestido de particular y otro con un uniforme militar. Sobre las 16:15 horas tomaron por sorpresa a la dueña del comercio y la amenazaron con un arma de fuego.

Dos hombres asaltaron en la tarde de este martes una financiera en el centro de la ciudad de Florida (Florida), donde también funciona una automotora. Se llevaron más de $ 300.000 en efectivo.

Uno de los asaltantes iba vestido de particular y otro con un uniforme militar. Sobre las 16:15 horas tomaron por sorpresa a la dueña del comercio y la amenazaron con un arma de fuego.

La víctima contó que primero el asaltante que vestía de particular la amenazó. "Estaba sentada, por pagar una factura de DGI, y me agarró por sorpresa y me dijo: 'Vení para acá, quedate quieta", recordó en rueda de prensa, y detalló que el delincuente tenía un arma de gran porte.

Luego, el hombre vestido de militar ingresó al local y se dirigió con una mochila hacia el fondo, donde estaba guardado el dinero. La dueña dijo que se llevaron "mucho cambio" y que, mientras lo extraían, la amenazaron con dispararle si gritaba.

Mientras el asalto se producía ingresó una clienta al local, que también dio su testimonio a la prensa. "Entro y me encuentro en principio con una persona sola que se me abalanzó y me mostró un arma hacia el estómago", dijo.

La mujer indicó que al principio había pensado que "era un juego" y que en esas circunstancias lo que "uno menos piensa" es que está siendo víctima de un asalto, particularmente porque el local está en el centro de la ciudad y muy cerca de los juzgados de Florida.