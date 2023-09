Dos de los jóvenes sobreseídos por la denuncia de violación grupal en el Cordón demandarán al Poder Judicial por prisión indebida

"Las familias y los muchachos están contentos y tranquilos. Pero pasaron un periplo de dos años, con cuatro meses de privación de libertad. Hay una carga y un estigma social muy grande", dijo el abogado de los jóvenes.

Los jóvenes que en las últimas horas fueron sobreseídos (se suspendió la indagatoria judicial en su contra) en el marco de la investigación por la denuncia de violación grupal a una mujer en el barrio Cordón demandarán al Estado en pos de obtener un resarcimiento económico por el período que estuvieron en prisión preventiva.

Este lunes, la Justicia sobreseyó por segunda vez y de forma definitiva a los jóvenes que habían sido acusados por la denuncia de violación grupal que una mujer de 30 años hizo en enero de 2022, según informaron a Telemundo fuentes judiciales. La Fiscalía de violencia doméstica a cargo de Schubert Velázquez pidió archivar el caso luego de que la defensa de la víctima, a cargo del abogado Juan Raúl Williman -del consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho-, solicitara su reexaminación. La jueza Blanca Riero dio lugar al pedido, dando por finalizada la acción penal de este hecho, ya que la víctima no podrá volver a apelar.

El 23 de enero de 2022 la mujer denunció haber sido víctima de una violación grupal en el barrio Cordón. La encontraron llorando en la calle, y declaró que había conocido a un joven en un boliche, y caminó con él algunas cuadras hasta su apartamento. Mantuvo relaciones sexuales consentidas, pero afirmó que luego entraron otros tres jóvenes y la violaron.

Los denunciados fueron detenidos y la Justicia determinó la prisión preventiva para tres mayores de edad, que fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado; a uno de ellos, además, se le imputó un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima. El cuarto, de 17 años, estuvo emplazado.

Ahora, dos de esos tres jóvenes demandan al Poder Judicial por los cuatro meses que estuvieron en prisión preventiva. “Dos de los muchachos van a tomar medidas. El tercero, que fue el que divulgó los videos, cometió un delito, porque divulgó sin consentimiento. Lo divulgó en un grupo de amigos. Por él no vamos a pedir prisión indebida, pero vamos a pedir un acuerdo donde la parte de la pena sean esos cuatro meses que estuvo preso”, dijo en rueda de prensa el abogado de los jóvenes, Martín Frustaci, y agregó: “La demanda será contra el Poder Judicial. Cuando hay prisión indebida, vamos contra el Poder Judicial como institución, no contra los jueces”.

Por su parte, la abogada Rosana Flores, parte del equipo de Frustaci, agregó que “más allá del reclamo”, no se puede olvidar “el daño que se le causó” a sus clientes.

“Se obtenga un buen resultado o no en el reclamo, no se va a devolver este tiempo que vivieron y todas las penurias que vivieron, dentro o fuera de la cárcel, con todos los organismos en su contra y también gran parte de la sociedad”, apuntó la abogada.

“Este fallo da tranquilidad de conciencia” y sienta un “precedente”

Consultado sobre cómo tomaron los jóvenes y su defensa este fallo, el abogado Frustaci afirmó: “Este fallo nos da tranquilidad de conciencia. Hay un sistema objetivo y transparente en el que se puede confiar. La Fiscalía en este caso, con total transparencia, dijo que no tenía para seguir adelante. Eso me da tranquilidad de que nuestro sistema no es obtuso”.

“Las familias y los muchachos están contentos y tranquilos. Pasaron un periplo de dos años, con cuatro meses de privación de libertad. Hay una estigmatización que más allá de la declaración de inocencia… uno de los muchachos estudia Economía y yo no sé si va a poder seguir estudiando. Hay una carga y un estigma social muy grande, más allá de lo que diga en la planilla de antecedentes judiciales”, agregó.

En ese sentido, Frustaci celebró que, a su juicio, “por suerte salió a la luz la verdad y se hizo justicia”, y que “el juez dice claramente que no existió delito”.

“Esto sienta un precedente. Es muy difícil litigar en materia de delitos sexuales. La normativa vigente es muy acotada a la hora de presentar y discutir pruebas. Hay mucha piedra por el camino para poder hacer preguntas o presentar un informe. Creo que el juez fue leal al sistema y objetivo”, afirmó el abogado, y agregó: “La condena social y la presión de ciertos grupos estuvo, porque estuvieron privados de libertad cuatro meses. Vamos a hacer hincapié en que se investigue hasta el fondo quién divulgó las fotos de las fichas de nuestros defendidos”.