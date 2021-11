Dos mujeres fueron procesadas con prisión por filmar a un hombre consumiendo cocaína para extorsionarlo

Si bien el hombre llegó a firmar papales en donde cedía US$ 700 mil y un auto valuado en US$ 180 mil, la justicia logró impedir que las mujeres se hicieran con las pertenencias

Dos mujeres fueron procesadas con prisión por los delitos de suministro de drogas y violencia privada debido a que extorsionaron un hombre, luego de filmarlo consumiendo cocaína, según el fallo de la jueza Ana de Salterain.

El pasado 20 de junio de 2017, un empresario contactó a una trabajadora sexual que por entonces tenía 21 años. En ese momento, la mujer fue al apartamento del hombre ubicado en Tres Cruces y, además de mantener relaciones sexuales, consumieron cocaína.

Al otro día, dicha mujer llamó a su hermana de 24 años con el objetivo de filmar al empresario mientras consumía y así lograr extorsionarlo. Las dos mujeres y el hombre, siguieron consumiendo droga y manteniendo relaciones sexuales durante todo el día siguiente e incluso se sumaron más mujeres.

En medio de ese contexto, fue que el empresario firmó un vale por US$ 70 mil y un documento donde dejaba constancia que les dejaba un auto Corvette valuado en US$ 180 mil. Sin embargo, las mujeres no pudieron hacerse de las pertenencias, porque la Justicia Civil lo impidió gracias a testigos que aseguraron que el hombre estaba bajo los efectos de las drogas cuando se firmaron los papeles.