Dos niñas vinculadas con la fallecida por púrpura fulminante están internadas únicamente por precaución

El Dr. Gabriel Peluffo, subdirector del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, explicó la situación de las dos niñas internadas. Según explicó, es únicamente por precaución y por el vínculo cercano con la niña que falleció recientemente por un caso de púrpura fulminante. Esto dijo Peluffo:

“Una de las niñas es una vecina que consultó por fiebre, no tiene nada relacionada con la sospecha de una enfermedad vinculada al primer caso. Está internada por precaución y está bien. La otra chiquita también está bien, hace 48 horas que está internada. Sí tuvo algunos puntitos pero evolucionó bien. Está con antibióticos y todavía no se ha confirmado. Se siguen examinando los cultivos para ver si crece o no la bacteria, por ahora no ha crecido y a esta altura es probable que no se pueda confirmar como un caso”.