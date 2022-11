Dos restaurantes uruguayos se ubicaron entre los mejores 100 de América Latina

Los mejores 50 se conocerán el próximo 15 de noviembre.

Se dieron a conocer los restaurantes que ocupan la lista de los mejores de Latinoamérica del puesto 51 al 100 y entre ellos hay dos uruguayos, uno en Montevideo y otro en Punta del Este (Maldonado).

Este viernes la cuenta de Twitter "The World's 50 Best" divulgó los puestos 51 al 100 de los premios Latin America's Best Restaurants. En el 69 está el restaurante Manzanar, ubicado en Carrasco (Montevideo).

"Estamos muy felices de contarles que hemos recibido una premiación internacional que lo sentimos un reconocimiento al trabajo, dedicación y el amor que le ponemos todos los días a nuestro querido manzanar. Que lindo es sentir esta caricia al alma de parte de una entidad tan importante como los 50best", escribió el establecimiento en su cuenta de Instagram.

Por su parte en el puesto 77 está Lo de Tere, ubicado en Punta del Este (Maldonado).

"Estamos muy felices nuevamente por este gran reconocimiento! Gracias a todo el equipo de @lodetererestaurante por la constancia y dedicación!", expresó el comercio en redes sociales.

Los mejores 50 restaurantes se conocerán el próximo 15 de noviembre. El año pasado el ganador fue Central, ubicado en Lima (Perú).