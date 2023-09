Duelo de apodos y de críticas por seguridad y gestión del puerto entre Carrera y Gandini: "El senador Katoen Natie" y el "gran fracasado"

"En vez de esconderse como un cobarde, tiene que dar la cara. Que de la cara, que sea hombre", dijo el nacionalista al frenteamplista por su no presencia en la comisión investigadora que analiza su gestión en el Ministerio del Interior.

Los senadores Charles Carrera (MPP- Frente Amplio) y Jorge Gandini (Por la Patria - Partido Nacional) cruzaron acusaciones, apodos y críticas por varios temas este martes en el anexo del Palacio Legislativo.

Quien encendió la mecha fue el frenteamplista al asegurar que el nacionalista tiene "intereses" con la empresa belga Katoen Natie, encargada del usufructo de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

"Lo hemos bautizado como el senador Kaoten Natie. Consideramos que tiene relaciones quien es la secretaria de la bancada de Por la Patria, Irene Caballero, que es una de las representantes por el Estado en TCP (Terminal Cuenca del Plata, consorcio liderado por Katoen Natie que también integra el Estado) , hay muchas vinculaciones. Siempre nos llamó la atención que Gandini fue el único senador del oficialismo que adoptó la postura de Katoen Natie y la defendió en la interpelación", dijo Carrera a la prensa.

Además, criticó al gobierno por volver a proponer la habilitación de los allanamientos nocturnos. "La coalición de derecha cada un par de meses saca este tema a la luz. Es una excusa más porque no se cumplen con los objetivos de seguridad y convivencia. Nos decían que precisaban la LUC para mejorar, tienen la LUC y ahora dicen que necesitan los allanamientos nocturnos, que es la bala de plata", declaró.

En este camino, aseguró que en los últimos 40 meses ha habido un retroceso en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos: "Dejamos de ser un país de tránsito de droga para ser un país de acopio. Lo denuncian las Naciones Unidas, el informe del experto independiente que contrató la Senaclaft, lo denuncian organismos internacionales y el mismo economista (Ignacio) Munyo de Ceres. Lo dicen todos los informes en materia internacional: la droga que salía por Colombia hoy desgraciadamente sale por los puertos del río de la Plata, y en particular por el puerto de Montevideo".

Gandini le respondió a los pocos minutos, recordando la comisión investigadora sobre la gestión del frenteamplista en el Ministerio del Interior y el uso del Hospital Policial para civiles.

"La inmoralidad en los actos de Charles Carrera, que a mi juicio son hechos de apariencia delictiva, nada tiene que ver con esto. Hay una vieja técnica que es atacar como la manera de defenderse, echarle la culpa al otro y hacerse la víctima. Charles Carrera no es víctima, es victimario. Tiene que hacerse responsable, primero ante el Parlamento y luego ante la Justicia. Nada de eso tiene que ver con el puerto", dijo.

Sobre las críticas a su secretaria, respondió: "Defiende al Estado, no a Katoen Natie".

"En vez de esconderse como un cobarde, tiene que dar la cara. Que de la cara, que sea hombre", le espetó.

Finalmente, sobre las críticas a la gestión de seguridad pública de este gobierno, respondió: "Él viene de ahí, ¿no? Es el gran fracasado. El Frente Amplio debería pasarle una factura grande a Charles Carrera, porque (Eduardo) Bonomi falleció, porque perdieron la elección entre otras cosas por el desastre en la gestión de la seguridad pública. No es quien debería opinar. A veces callarse la boca es lo más conveniente y recomendable. ‘¿Por qué no te callas?’, le había dicho el rey de España a Chávez".

Consultado si no debía debatir con Gandini, Carrera respondió más tarde: "No pienso debatir porque no me interesa debatir con un ser insignificante".