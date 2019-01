Dueños de supermercados de Punta del Este aseguran que por costos y tasa de Bromatología tienen menos ganancia que en Montevideo

Aseguran que los precios son más caros debidos a los costos operativos, traslados y tasa de bromatología de Maldonado y que por eso tienen menos margen de ganancia.

Para la Asociación de Supermercados los precios en Punta del Este resultan la suma de costos operativos que son mayores en ese balneario. “Lo que es normal es que una operación en el interior es más costosa que en Montevideo. Si la operación es en Punta del Este es más costosa aún. Mandar personal a Punta del Este y mantenerlo durante la temporada de verano es más caro, porque hay que pagar una tasa bromatológica para ingresar a Maldonado que es más cara que la de Montevideo, los fletes también son más caros”, expresó Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados.

Desde el Ministerio de Turismo se convocó a los propietarios para hablar sobre el tema, pero según entienden ellos intentaron buscar alternativas que beneficien al turismo en octubre, pero no tuvieron eco al gobierno. “El IVA del 21% a los conductores sirve pero para la gente que sale a cenar casi todos los días. Hay gente que alquila un apartamento y está diez o quince días que va al supermercado y compra para hacerse la comida, y esa comida no tiene descuento. Es más, hay rotiserías que tienen descuento de IVA y los supermercados no tenemos, como la rotisería que está al lado. La ministra nos aseguró que en e Ministerio de Economía no le iba a dar corte porque era una resignación fiscal muy grande”, sentenció.

En los próximos días volverán a reunirse con la ministra, pero consideran que ya es tarde para tomar medidas.