Durán dijo que exdirector de Comcar investigaba a Mastropierro "porque lo había investigado antes" y creía "que seguía realizando estafas"

Él (Tarocco) me reitera de forma recurrente que no tiene nada que ver con la investigación que se le hace a Penadés", afirmó el abogado.

El abogado del exdirector del Comcar, Ignacio Durán, dijo que su cliente, Carlos Taroco, investigaba a Jonathan Mastropierro "porque ya lo había investigado antes" y creía además "que seguía realizando estafas".

Taroco fue detenido este martes por presuntamente haberle facilitado información reservada a Gustavo Penadés. Accedía al sistema de gestión del Ministerio del Interior con el fin de conocer la identidad de las víctimas denunciantes.

"Desde hace muchos años ha investigado a Mastropierro. En otros procedimientos policiales en los que le tocó intervenir, Mastropierro cumplió condena por las tareas de Taroco", explicó Durán este miércoles en rueda de prensa.

"Esto es parte de una investigación que él siguió haciendo porque entiende que (Mastropierro) es un estafador contumaz. Él (Taroco) me reitera de forma recurrente que no tiene nada que ver con la investigación que se le hace a Penadés y que no conoce a ninguna de las víctimas", expresó el abogado.

Durán señaló que Taroco hizo todo en su condición de funcionario policial y aseguró que no hay "ni un solo mensaje" entre Taroco y Penadés en el teléfono del exdirector del Comcar.

Mastropierro, a quien Gustavo Penadés señalaba como responsable de montar un plan en su contra dijo que a lo largo de toda la investigación era detenido en la calle por policías que pretendían identificar a las personas con las que se relacionaba. El joven acusó a Taroco quien está detenido por este hecho.

Tarocco reconoció haber mandado a un informante a investigar a Jonathan Mastropierro. "Lo mandó él, lo estaba investigando. La teoría del caso nuestro es que Taroco no tiene nada que ver con Penadés ni con las victimas, estaba haciendo una investigación porque tiene potestades para eso", concluyó Durán.

Penadés fue imputado este martes por explotación sexual de menores, entre otros delitos, y deberá cumplir prisión preventiva por un plazo de 180 días.