Durán: "Es contradictorio decir que hubo abuso de funciones cuando por el accionar de Sendic hubo un ahorro de US$ 250 millones"

Con respecto a la condena por peculado, el abogado admitió que “se puede entender que hubo cierto desorden o desprolijidad para chequear esos gastos”, pero recordó que “había dos personas encargadas del contralor y Sendic jamás recibió ninguna observación”.

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic fue condenado por la Justicia el martes de esta semana por los delitos de abuso de funciones y peculado, informó el semanario Búsqueda.

En diálogo con Telemundo, el abogado Ignacio Durán, responsable de su defensa junto a Gumer Pérez, se refirió a la condena y dijo que si bien no la comparte, era “una decisión esperable”.

Durán anunció que este jueves le notificaron a la jueza que interpondrán un recurso de apelación, y aseguró que tienen “todos los fundamentos” para llevar adelante la nueva instancia.

“Hay una errónea valoración de los hechos de la prueba por parte de la magistrada. Es bastante contradictorio decir que hubo abuso de funciones, perjuicio a la administración, cuando por el accionar de Raúl Sendic hubo un ahorro de más de US$ 250 millones para el Estado. No hay daño por ningún lado. Jamás puede hablarse de un abuso de funciones. El daño a la administración que la jueza dice que hubo no existió”, argumentó el abogado.

Con respecto a la condena por peculado, tras el uso irregular de la tarjeta corporativa de Ancap, admitió que “se puede entender que hubo cierto desorden o desprolijidad para chequear esos gastos”, pero recordó que “había dos personas encargadas del contralor y (...) jamás recibió ninguna observación”.

“Llama la atención que pasado tanto tiempo hoy se hagan imputaciones, cuando por muchos años Sendic utilizó la tarjeta y no hubo observación de ningún tipo”, expresó.