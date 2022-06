Economía autorizó a la Intendencia de Montevideo a gestionar con el BID un nuevo préstamo de US$ 70 millones

El objetivo de la operación reformulada comprenderá actividades que surgen del "Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo.

El pasado 6 de mayo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció en el Club Stockolmo que su gobierno empezaría de cero el trámite para habilitar un nuevo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para llevar adelante el nuevo Programa de Saneamiento Urbano (PSU) VI.

"Las reparaciones en saneamientos son muy importantes. Como no se van a poder hacer porque el préstamo no salió, vamos a empezar de cero otro proyecto con el BID", manifestó en su momento Cosse y afirmó que "eso lleva meses".

Este jueves, desde la comuna capitalina confirmaron que el Ministerio de Economía (MEF) autorizó a gestionar con el BID un nuevo préstamo por US$ 70 millones. "Se solicitó al Ministerio que habilite el comienzo de las negociaciones formales con el BID", señaló la intendenta en una carta dirigida a la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo.

La intendencia extendió a la Junta Departamental la solicitud de una reunión para avanzar en los detalles de la propuesta.

A su vez, la ministra Azucena Arbeleche envió una carta al representante en Uruguay del BID manifestando la intención del gobierno de Montevideo. "El financiamiento del BID continuará siendo por el monto aprobado de US$ 70.000.000", expresó.

"El objetivo de la operación reformulada comprenderá actividades y componentes que surgen del "Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo", con estos objetivos: incrementar la cobertura y calidad del servicio con redes de saneamiento en deferentes zonas de la ciudad; disminuir el riesgo por inundaciones en las zonas a intervenir con sistemas de drenaje; fortalecer la capacidad institucional del sector de Saneamiento de la IM", señaló Arbeleche.

Por último, la ministra pidió proceder con esta reformulación y se solicita además, "extender hasta el 28 de diciembre de 2002 tanto el plazo para la firma del Convenio Modificatorio de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión, así como el plazo para la firma del contrato de préstamos reformulado", concluyó.

En abril la iniciativa fracasó en la Junta Departamental de Montevideo tras el voto negativo de Víctor Prado, edil de Montevideo electo por Unión Vecinal -el sector del Partido de la Gente liderado por Daniel Peña.

El voto de Prado resultaba la clave, dado que para aprobarse había que llegar a 21 adhesiones y antes de la sesión el oficialismo acumulaba 20. Prado no levantó la mano y el préstamo de US$ 70 millones no se aprobó.