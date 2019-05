Edgardo Novick prometió eliminar impuestos a las micro empresas para ayudar a mejorar su producción

El candidato del Partido de la Gente dijo que si llega al gobierno priorizará beneficios para los uruguayos y no para los emprendimientos extranjeros como UPM.

Para Edgardo Novick el gobierno no negoció bien con la empresa finlandesa porque hizo “todo por atrás y mintiéndole a la gente”.

El gobierno no negoció bien, no tiene gente capaz. Vamos a darles beneficios a los trabajadores, pequeñas empresas productores y comerciantes y a miles de uruguayos y no a esta empresa extranjera.

El precandidato aseguró que ya propuso medidas para mejorar la economía.

Es una propuesta seria para eliminar impuestos a micro empresas. 200 mil empresas a 300 mil trabajadores.

Novick dijo que en el gobierno hará lo que hizo siempre: “gestionar bien para bajar el gasto” y agregó que el gobierno no puede solucionar estos problemas porque no trabaja.