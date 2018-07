Edgardo Novick: “Tenemos la mayor inseguridad en la historia del país”

El líder del Partido de la Gente presentó en la noche del jueves una nueva agrupación llamada "Renovación con Novick".

En el acto en Casal Català, en Pocitos, Novick dijo:

“El diagnóstico del país hoy es espantoso. En materia de seguridad, tenemos la mayor inseguridad en la historia del país. Cuando comenzó Bonomi de ministro había 12.000 rapiñas por año. Este semestre van 13.000. Va a haber 28, 30.000 rapiñas. Menos mal que Vázquez dijo que iba a bajar el 30 % de las rapiñas. Si acá estuviera el VAR el juez pediría revisión. Más de 115.000 hurtos. Van 200 asesinatos. O sea que va a haber este año más de 400. Violencia doméstica: casi 40.000 denuncias. Ya no se puede vivir así. Uno no puede estar en su casa tranquilo, el otro día balearon a una niña que estaba en su casa. Vas caminando por la calle: te asaltan. Estás en la parada del ómnibus, te pueden venir a robar. Vas a sacar plata al cajero y no sabés si te van a robar cuando salgas. No podés estar en una plaza tomando mate. No podés caminar por la rambla. No podés ir a comer una pizza”.