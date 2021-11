Edila de Soriano filmada en la ducha renunció a su sector: “No recibí el respaldo de la lista por la que fui elegida”

Tatiana Loitey agradeció el apoyo del Partido Nacional, pero lamentó que "algunas autoridades departamentales no repudiaron el hecho".

La edila de Soriano Tatiana Loitey renunció este lunes a su sector (Lista 522) y se declaró “independiente” dentro del Partido Nacional al no sentir el apoyo de sus colegas luego de ser filmada en la ducha por Israel Acuña, edil de su misma lista.

Loitey tomó la palabra previo a la sesión de la Junta Departamental de Soriano y cargó contra compañeros de lista y autoridades departamentales, aunque destacó el apoyo del Partido Nacional.

Loitey estuvo acompañada este lunes por el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, la senadora Gloria Rodríguez y la Coordinadora del Congreso Nacional de Ediles, María Eugenia Elso.

“Agradezco el gran apoyo que recibí de mi partido, pero también lamento la actitud de algunas de sus autoridades locales, en particular me resulta realmente doloroso que el pedido de renuncia de la banca de mi partido (de Acuña) no haya sido unánime y que autoridades departamentales no se manifestaran públicamente ante este repudiable hecho”, dijo Loitey en su declaración filmada por el medio local Agesor.

Junto a la Directora @graguido Senadora @gloriasaravista y Coordinadora del Congreso Nacional de Ediles @maria_elso vinimos a Soriano acompañar a la Edil @tatiloiteygalin en la sesión ordinaria de la Junta Departamental para brindarle nuestro total apoyo. pic.twitter.com/pTHPlfUdqv — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) November 2, 2021

Según consigna el citado medio, los ediles Gerardo Gándara y Andrea Nieves, de su misma agrupación, se abstuvieron de votar el pedido de renuncia de Acuña.

“Quiero manifestar que no recibí el respaldo de la lista por la que fui elegida, pero esto no me intimida, sino que me hace darme cuenta cuánto queda por hacer para que emerjan y se tome conciencia de estos temas. Hoy comienzo un camino independiente, comprometida como siempre con mi departamento y mi partido, pero con mucha más fuerza”, aseguró Loitey.

Sobre el hecho, dijo que en los últimos días leyó y escuchó comentarios que le infundieron “angustia y tristeza”.

“Hago la denuncia aquí, como modo de visibilizar que las mujeres aún sufrimos múltiples formas de violencia de género y que lo sucedido, lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aún hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren, sin consecuencias”, criticó.

“Tenemos la oportunidad política de mostrar que hay comportamientos que como sociedad ya no son tolerados, que no permitiremos que las niñas, niños, adolescentes y mujeres continúen siendo víctimas de violencia machista y que no dejaremos impunes situaciones como la que hoy me tocó vivir a mi”, reflexionó en otro pasaje.