Ediles de la coalición repudiaron presunta censura de la directora del Solís al artista Claudio Rama: "Se atenta contra la libertad de expresión"

La bancada de ediles de la coalición en Montevideo repudió este jueves en un comunicado el presunto acto de censura sufrido por el artista Claudio Rama y su muestra Vidas Encajonadas en el Teatro Solís.

"Consideramos que se atenta contra la libertad de expresión del artista Claudio Rama. La libertad de expresión y opinión deben ser respetadas y preservadas, especialmente en el ámbito del arte y la cultura. Estos derechos carecen de valor si los ciudadanos viven con el temor de ser censurados", indica el comunicado firmado por todos los ediles opositores a la administración de Carolina Cosse.

Además, exhortan a las autoridades departamentales "a tomar las medidas necesarias para proteger los derechos del artista Claudio Rama y de todo los ciudadanos".

Rama denunció censura de parte de la directora del Solís, Malena Muyala, quien -según aseguró el propio Rama- condicionó la exhibición de su obra a que adaptara los textos a lenguaje inclusivo. "Efectivamente hay una violación a algo que es bien importante aunque no parece que es la libertad de expresión y que a nadie se le obligue hacer lo que no quiere hacer", dijo en entrevista con Telemundo.

"No hay marco legal que me obligue a cambiar mi obra para que se ajuste a criterios y consideraciones que no son el español y que no son legales", arremetió.

La directora de Cultura de la comuna capitalina, María Inés Obaldía, lo contradijo: "Por supuesto la Intendencia no censura". No obstante, Obaldía no entró en detalles y dijo que todavía no se expresarán al respecto. Muyala tampoco se ha pronunciado públicamente.