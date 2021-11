Ediles del FA convocaron a Cosse, pero no se presentó; "ni citándola sus propios legisladores viene a dar la cara", criticó oposición

Estaba previsto que la intendenta compareciera por estudios sobre desnutrición en niños y adolescentes embarazadas de Montevideo.

Este lunes estaba previsto que la intendenta de Montevideo Carolina Cosse compareciera en la Junta Departamental por los estudios que realizó la comuna junto con la Universidad de la República (UdelaR) entre abril y setiembre de este año en relación a la desnutrición en niños y adolescentes embarazadas de Montevideo.

Sin embargo, la intendenta no se presentó en el legislativo municipal -había sido convocada por los ediles del Frente Amplio-. En representación de la comuna fueron el prosecretario Daniel González, la directora de Políticas Sociales Tamara Paseyro, la directora de Salud Virginia Cardozo y la directora de Desarrollo Social Mercedes Clara. No es la primera vez que Cosse decide no acudir a la Junta Departamental y en su lugar enviar a representantes de la comuna.

Esto fue criticado por los representantes de la oposición en la Junta de Montevideo.

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez se manifestó en su cuenta de Twitter: "El FA convocó a la intendenta Cosse a la Junta Departamental para 'aclarar' presuntos casos de desnutrición en MVD. Ni citándola sus propios legisladores viene a dar la cara. Ya es una costumbre su desprecio a las instituciones democráticas".

El FA convocó a la intendenta Cosse a la Junta Departamental para “aclarar” presuntos casos de desnutrición en MVD. Ni citándola sus propios legisladores viene a dar la cara. Ya es una costumbre su desprecio a las instituciones democráticas. pic.twitter.com/OlKrxlrFih — Diego Rodríguez (@Diego__RS) November 22, 2021

Por otro lado el diputado blanco Juan Rodríguez indicó: "Acompañando a la Bancada de Ediles del Partido Nacional, en el llamado a sala a la Intendente Carolina Cosse, que una vez más decide NO hacerse presente, a pesar de ser llamada por sus propios ediles (al parecer, en la JD de Mdeo, las “auto-interpelaciones” si son válidas).

Acompañando a la Bancada de Ediles del @PNACIONAL, en el llamado a sala a la Intendente @CosseCarolina, que una vez más decide NO hacerse presente, a pesar de ser llamada por sus propios ediles (al parecer, en la JD de Mdeo, las “auto-interpelaciones” si son válidas). pic.twitter.com/9r3ua11UlI — Juan M. Rodríguez 7️⃣1️⃣ (@_RodriguezJuan_) November 22, 2021

Más temprano este lunes, consultada por esta instancia en rueda de prensa, la intendenta respondió: "Las policlínicas de la intendencia tienen una excelente atención y un profundo enclave territorial. Conocen el territorio e interactúan con otras instituciones. Así que yo estoy muy tranquila. Se les va a dar toda la información con mucha propiedad".

En un conversatorio de la Universidad Católica Cosse había afirmado que habían detectado 223 casos de desnutrición en la policlínica municipales. En tanto el ministro de Desarrollo Social Martín Lema aseguró que se habían enterado por la prensa de este número y afirmó que la intendencia solo había derivado 15 de los supuestos 223 casos al Mides.

A principios de noviembre Cosse había sido convocada por la oposición por la contratación de los excustodios de Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo. Sin embargo comparecieron la secretaria general de la comuna Olga Otegui y al prosecretario Daniel González.