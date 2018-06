Eduardo Bonomi insistió en que el juez Marcos Seijas se equivocó al liberar a los sospechosos del crimen de San Luis

El ministro del Interior dijo que dejaron libre a un homicida que siguió matando y pidió no discutir tecnicismos con la Justicia.

El 3 de noviembre en una rapiña a un comercio de San Luis Gustavo Barón fue asesinado.

Por el caso fueron detenidas 3 personas que a fines de mayo fueron dejadas en libertad por el juez actuante Marcos Seijas por considerar que faltaron pruebas que permitieran imputar a los sospechosos.

Este jueves Búsqueda informó que uno de los sospechosos fue nuevamente detenido y formalizado por otro homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa.

El ministro Bonomi ya había criticado la resolución del juez y la Suprema Corte en un comunicado le respondió que el jerarca confunde roles de jueces y fiscales.

“La Suprema Corte debe reconocer que el juez podía haberlos procesado con todos los elementos que tenía. Faltaba la bala”.

El ministro Bonomi sostiene que el juez se equivocó.

“Creo que se equivocó y no me importa decirlo. El problema es que la Suprema me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno. Dejaron libre a un homicida y después siguió matando. Esas personas tendrían que haber ido presas. Si seguimos así las cosas no andan. O entramos a caminar juntos jueces fiscales y policías, o esto no funciona”.