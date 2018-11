Eduardo Bonomi: “Tres o cuatro personas entran empujando a todo el mundo, empujan a la ministra Cosse y casi la tiran, me empujan a mí y me sacan para el costado”

El ministro del Interior dio su versión de los hechos. Aseguró que los tabacaleros estaban distorsionando un acto público.

En declaraciones al programa de radio “Todo pasa”, Eduardo Bonomi sostuvo:

No pasó lo que están mostrando y diciendo. Yo vi noticias que decían que me rodearon a mí y que me pidieron trabajo. Lo que hubo fue un acto público precedido por una instancia de reunión de ministros con trabajadores, empresarios, vecinos, maestros, profesores, todo el que quisiera plantear algo. Los trabajadores del tabaco no se reunieron con nadie, ni con el ministro de Trabajo, ni con la ministra de Industria, no hubo ninguna reunión ni reclamo.

Ayer a lo largo de los actos en Tranqueras hubo una movilización de Un Solo Uruguay correctamente en la ruta. Luego en Artigas era el acto oficial y había una movilización. Se hizo el acto, habló el presidente, el intendente, un empresario, el ministro Rossi y ahí tres o cuatro personas entran empujando a todo el mundo, empujan a la ministra Cosse y casi la tiran, me empujan a mí y me sacan para el costado y nadie habló conmigo.

Cuando me sacan la segunda vez violentamente para el costado, yo vuelvo a donde estaba y es eso. Nadie habló conmigo, nadie me dijo nada y todavía uno de los tres o cuatro le decía a otro: “quedate quieto, esto es pacífico, quedate tranquilo no sigas así”. Yo volví al lugar donde estaba, fue todo lo que hice. Retrocedí porque me estaban empujando.

Cuando yo me fui me dijeron que no había ningún detenido.