El 11% de los uruguayos no piensa vacunarse contra el Covid, según Cifra; en febrero era el 36%

La mayoría de las personas que no tienen intenciones de vacunarse son del interior del país y de nivel socioeconómico bajo

Uno de cada diez uruguayos no piensa vacunarse contra el coronavirus (11%), según concluyó Cifra en una encuesta que realizó en abril. En febrero eran casi cuatro de cada diez (36%). En el mismo período aumentó la cantidad de personas que piensan vacunarse o ya están agendadas: pasó de ser el 55% al 76%. En tanto la cantidad de uruguayos que respondieron "depende" o que no saben si se inmunizarán son el 13%, según la última encuesta de la consultora.

En base a los datos relevados es mayor la cantidad de personas que no piensa vacunarse en el interior del país que en Montevideo: un 13% frente al 8% en la capital. Según el nivel socioeconómico, cuanto más bajo es este indicador mayor es la cantidad de personas que no tienen intenciones de vacunarse. Entre la población de nivel socioeconómico bajo, la cantidad es del 18% mientras que en el alto es del 5%.

Con respecto a la edad las personas que no piensan vacunarse o que no saben si lo harán son en su mayoría menores de 44 años.

Las personas que participaron de la encuesta fueron mayores de 18 años.

Consultados sobre las razones por las que decidieron no agendarse para inmunizarse, o no saben si lo harán, la mayoría -el 40%- respondió que fue por "desconfianza a las vacunas". Un 29% prefirió no responder esta pregunta, un 18% indicó que ya se enfermó o el médico contraindicó la vacunación, un 8% que tuvo problemas para agendarse y un 5% respondió que no se va a enfermar.