El 14 de diciembre serán interpelados los ministros Jorge Basso y Ernesto Murro por la situación en ASSE y en el Fonasa

La interpelación es promovida por el diputado Eduardo Rubio, quien sostiene que no hubo cambios de fondo en la gestión de ASSE.

El diputado de Unidad Popular asegura que hubo omisiones, falta de controles y fuga de información en el Fonasa. Sobre la situación de ASSE planteará denuncias vinculadas al Pasteur, las colonias psiquiátricas, el Vilardebó, el sistema de ambulancias y el Hospital de Canelones:

Rubio expresó discrepancia con otro planteo de sectores de la oposición que quieren instalar una investigadora sobre Envidrio, por la actuación del diputado Daniel Placeres y el posible trabajo en negro de trabajadores que estaban en seguro de paro. Si eso ocurrió, dijo Rubio, se ha dado en muchas empresas y no han sido objeto de investigadoras:

Todos sabemos que mucha gente que va a al seguro para poder llenar la olla de su casa busca una changa en negro, no digo que sea correcto ni legal pero es comer o no, no me refiero a la situación de Envidrio. Si eso se diera están los organismos que el Estado tiene para sancionar, castigar o penar y por lo tanto no veo que eso tenga que ver con la actividad parlamentaria.