El 5 de Oro cayó en Punta del Este: un apostador se llevó más de US$ 2 millones

El próximo sorteo será el domingo por la noche y el pozo volverá a superar el millón de dólares.

El 5 de Oro que se sorteó este miércoles por la noche se fue para la ciudad de Punta del Este (Maldonado). El ganador, un apostador que jugó en el Devoto de la Avenida Roosevelt, se llevó un premio millonario.

En total cobrará $83.658.880 (casi US$ 2.150.000) y, como fue el único apostador que jugó por esa combinación de cinco números, no deberá compartir el pozo. Los números ganadores fueron 4, 31, 32, 35, 40. La bolilla extra fue el 27. El pozo de Plata no tuvo aciertos.

Para el pozo revancha los números que salieron fueron el 7, 10, 15, 28 y 44, pero quedó vacante.

El próximo sorteo será el domingo por la noche y el pozo volverá a superar el millón de dólares, pero esta vez con el foco en el revancha. Serán $8.800.000 en el pozo de Oro y $47.000.000 en el Revancha.