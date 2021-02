El 58 % de los uruguayos está dispuestos a vacunarse contra el Covid-19

La mayoría de quienes no están dispuestos a inocularse argumenta desconfianza por el desarrollo rápido de las vacunas.

Casi seis de cada diez uruguayos están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus, según el último informe de “percepción ciudadana”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Significa un leve aumento en comparación con la medición anterior: pasó de cincuenta y seis por ciento en diciembre pasado, a cincuenta y ocho por ciento en enero.

Las personas mayores de sesenta años y los jóvenes entre dieciocho y veintinueve años son los que tienen mayor disposición a vacunarse.

Entre quienes no están dispuestos a vacunarse, la mayoría argumenta fundamentalmente que es porque la vacuna fue “desarrollada demasiado rápido”, porque considera que “no será suficientemente efectiva”, o porque “ha sido desarrollada en países que no le dan confianza”; y en menor medida porque consideran que el coronavirus “no es peligroso”, “porque ya tuvo” o porque “las creencias religiosas no le permiten” vacunarse.

Asimismo, el informe señala que la vacuna del laboratorio Pfizer es que la genera “más confianza”, y la china Sinovac la que genera menos confianza.

En comparación con la medición de diciembre, la confianza en las vacunas sigue incambiada, aunque después del anuncio del gobierno sobre la compra de vacunas, el 23 de enero, aumentó la confianza en Sinovac.