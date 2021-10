El 77% de los ciudadanos aprueba exigir la vacuna anticovid para concurrir al fútbol, al cine o a conciertos, según Cifra

Hay aún más consenso en que se debe exigir el certificado de vacunación a la gente que quiere retomar la vida pre pandemia.

En todos los países del mundo está costando decidir cuándo y con qué velocidad se pueden retomar distintas actividades puestas en pausa durante la pandemia. Aquí en Uruguay se pararon menos actividades que en otros países de la región, y algunas de ellas se volvieron a habilitar hace meses. Ahora hay discusiones sobre cuáles espectáculos públicos se pueden retomar y en qué condiciones se puede o debe hacerlo.

Una cómoda mayoría de los uruguayos considera que ya se pueden habilitar espectáculos públicos, tanto los que se presentan en lugares abiertos, como el fútbol, así como también los espectáculos en lugares cerrados, como los cines y teatros.

Dos de cada tres encuestados piensan que está bien que vuelva a haber espectáculos y menos de un cuarto se opone. Aún más consenso se observa cuando se pregunta si para asistir a un espectáculo se debería exigir el certificado de vacunación de Covid. Casi ocho de cada diez adultos (77%) aprueban la exigencia del certificado para concurrir al fútbol, al cine, al teatro o a conciertos.

Hay otro tema que afecta a un sector de peso en la economía del país: el turismo extranjero. La temporada pasada solo se habilitó la entrada de un pequeño número de propietarios extranjeros durante un período de tiempo restringido.

En la próxima temporada, ¿están dadas las condiciones para que vengan todos los turistas que deseen, sean o no propietarios? La mitad de la población considera que está bien que se permita el ingreso de turistas extranjeros el próximo verano, pero la otra mitad no está tan segura: una minoría no desdeñable, más de un tercio, se opone y otro 15% duda si es o no conveniente. Se oponen mucho más las mujeres que los hombres. Entre las mujeres la mayoría preferiría que siguieran las fronteras cerradas, mientras que una cómoda mayoría de los hombres prefiere que se abran.

El nivel educativo también influye: a mayor educación, más favorable la actitud hacia la llegada de turistas extranjeros durante la próxima temporada. Un dato curioso es que, al menos en este tema, se observan pocas diferencias según la camiseta política: tanto entre los votantes del gobierno como entre los de la oposición la mitad está a favor de que esta temporada se abran las fronteras y la otra mitad está en contra o dice que se deberían abrir según las circunstancias. Las divisiones en este tema no son políticas sino de percepción de riesgo.

Al menos por ahora, y probablemente dependiendo fuertemente de que las cifras de la pandemia permanezcan estables (o disminuyan), la mayoría de la población está a favor de la reapertura de los espectáculos y de las fronteras.

Hay aún más consenso en que se debe exigir el certificado de vacunación a la gente que quiere retomar la vida pre pandemia. Solo un quinto de los encuestados opina que la vacuna no debe ser exigida para este tipo de actividad “masiva”. De a poco, entonces, los uruguayos están dispuestos a volver a la normalidad, y la vacuna es percibida como una garantía de que las cosas no “vuelvan a descarrilar”.