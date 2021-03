El 8 % de los trabajadores de la salud de los principales prestadores de Rivera tuvo coronavirus y un 55 % de ellos nunca habían sido diagnosticados

Así lo señala un estudio realizado por la Udelar, el Instituto Pasteur y la UTEC.

Del estudio participaron el 1.204 trabajadores de la salud que prestan funciones en los principales prestadores de Rivera: ASSE, Casmer y Comeri.

A ellos se les practicó un test serológico, una prueba que se realiza mediante extracción de sangre y que permite detectar si un paciente tiene anticuerpos contra el coronavirus, lo que sugiere que estuvo enfermo y se recuperó, o que actualmente está cursando la enfermedad en una etapa avanzada.

De los 1.204 funcionarios testeados, 100 dieron resultado positivo, un 8,3% del total.

El personal menor de 35 años registró una prevalencia mayor: el 10,3% de los testeados de esa franja etaria tenía anticuerpos; mientras que para los que tienen más de 50 años fue del 6,3%.

Los médicos y licenciados de enfermería registraron una prevalencia del virus del 10% y 9,8% respectivamente. En tanto, el personal de administración y recepción, que en teoría debería presentar menor riesgo ya que no están en contacto directo con los pacientes, registraron una prevalencia de 9,8% y 10,3%.

Los auxiliares de enfermería y laboratorio presentaron menos prevalencia: 5,6% y 4,5% respectivamente.

El informe destaca que 55% de quienes demostraron tener anticuerpos de coronavirus, nunca habían llegado a ser diagnosticados con la enfermedad, por lo que nunca se enteraron que habían contraído el virus.

De igual manera se destaca que el 33% de quienes sí habían sido diagnosticados en su momento pero que no tuvieron síntomas de la enfermedad, no llegaron a desarrollar anticuerpos que pudieran ser detectados por los test serológicos que se aplicaron en este estudio, lo que podría sugerir que no son inmunes a volverse a infectar.