El abogado de los trabajadores tabacaleros dijo que evaluarán si inician acciones legales

Afirmó que no hay denuncia y que hubo prisión indebida. Dijo que evaluarán los pasos a seguir tras lo que consideran una violación a la libertad de expresión y los derechos humanos.

El defensor de los dos trabajadores tabacaleros que fueron detenidos en Artigas cuando quisieron hacer una manifestación en el marco del Consejo de Ministros.

“No existe acta de nada, no existe ninguna denuncia formal. Lo que existe es lo que se ha visto en los medios de comunicación y en los videos que circulan en las redes sociales, donde un par de ciudadanos expresarse a través de una pancarta y fueron atacados prácticamente por la seguridad del Ministerio del Interior. Es una agresión sin precedentes, al menos en Artigas. Es un acto de censura y represión repudiable. Se los entregaron a la Policía y fueron trasladados a la seccional segunda, donde estuvieron demorados aproximadamente una hora. Luego, a través de una negociación que tuvimos con la Policía, fueron liberados. La situación no ameritaba lo que pasó. Creo que lo que sucede no es otra cosa que el fruto del nerviosismo que tiene el gobierno y el partido de gobierno por la proximidad de las elecciones del año que viene”