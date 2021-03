El abogado del sindicato policial manifestó sorpresa por la decisión del PIT-CNT y dijo que “no es la primera vez que la central tiene actitudes negativas” hacia el gremio

Para Andrés Ojeda, esta decisión no es un hecho aislado.

El abogado no descartó que se analice la continuidad del sindicato en la Central Obrera y recordó episodios de disconformidad con su proceder.

Ojeda: Ha habido enorme sospresa con la decisión que ha tomado el PIT-CNT, sobre todo en virtud de los argumentos. Con el diario del lunes sabemos que no hubo ni una sola persona lesionada, salvo los policías actuantes que son los únicos denunciantes. Pasado el ruido y el humo, los policías actuaron bien y deben ser respaldados. No es la primera vez que el PIT-CNT tiene actitudes negativas con el sindicato policial, pero el sindicato siempre ha priorizado ser parte de la central. Pero llega un punto que este amor no correspondido se hace difícil.