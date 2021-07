“El ahorro que camisetea Lacalle son recortes”: las críticas del FA al presidente tras entrevista con medio argentino

"No es cierto que no aumentó impuestos. Subió el Iva aumentó las tarifas muy por encima de la inflación", escribió la senadora Liliam Kechichian.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó este miércoles por la noche una nueva entrevista a un medio argentino. Esta vez en diálogo con La Nación +, el mandatario destacó, entre otros puntos, el “ahorro” del gobierno.

"Hicimos un gasto importante (por la pandemia), desde nuestro punto de vista, en 2020, y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en 2021, y ahorramos más de US$ 600 millones. Gastamos US$ 670 millones y vamos a gastar US$ 940 millones este año y ahorramos US$ 600 millones, sin poner impuestos", dijo el presidente.

La última frase generó críticas de dirigentes del Frente Amplio, que recordaron los aumentos en las tarifas públicas y el incremento en las cifras de pobreza.

De qué se vanagloria nuestro Presidente!!!! pic.twitter.com/zKefq7VwTd — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) July 29, 2021

El diputado comunista Gerardo Núñez también aseguró que el presidente faltaba a la verdad en sus dichos: “El presidente miente. Aumentó los impuestos y las tarifas. El principal impuesto es la caída del salario real y las pasividades. Aumentó el Imesi. Aumentó las tarifas públicas y los combustibles. En lo que va del año subieron 3 veces los combustibles. Y vienen más…”.

Aumentó las tarifas públicas y los combustibles. En lo que va del año subieron 3 veces los combustibles. Y vienen más... https://t.co/v3di2NwdTr — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) July 29, 2021

Daniel Caggiani, diputado del MPP, calificó a Lacalle de “ortodoxo” y lo acusó de “festejar un ajuste en medio de la peor pandemia de la historia”.

Un ortodoxo Lacalle que festeja un ajuste en medio de la peor pandemia de la historia. Olvida mencionar, que al mismo tiempo somos el país que menos invirtió en la atención social, que subieron las tarifas públicas, bajaron los salarios y las jubilaciones, y aumento la pobreza. https://t.co/BqXwMaW8XJ — Daniel Caggiani (@DCaggiani) July 29, 2021

El exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, escribió que la afirmación de que no se subieron los impuestos “no es cierta”. Se aumentó el IVA y se subieron las tarifas por encima de la Inflación”.

Además se bajaron los salarios y las inversiones públicas en medio de una pandemia. pic.twitter.com/o0teR3nhBh — Pablo Ferreri (@pabloferreri) July 29, 2021

Por último, la diputada del MPP Bettiana Díaz escribió varios tuits al respecto con el mismo enfoque que los otros dirigentes.

“El ahorro que camisetea Lacalle son recortes. Se recortó en el salario real, pasividades y en el poder de compra de los uruguayos”, escribió en el primero de ellos.