El análisis del geólogo Claudio Gaucher tras el hallazgo de petróleo: “no podemos hablar de yacimiento aún”

Este viernes el Gobierno comunicó que se encontraron hidrocarburos en el departamento de Paysandú. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher, habló con Telemundo respecto al descubrimiento.

“Se detecta por métodos indirectos que hay hidrocarburos. No sabemos la cantidad o si son económicos. No se sabe si es un yacimiento. No podemos hablar de yacimiento aún.

No es un tema nuevo. En la década del ’50 la empresa Degolyer y MacNaughton perforó quince pozos en la cuenca del río Santa Lucía y en dos de ellos encontró trazas de petróleo que fueron analizados.

Hay que determinar si esos hidrocarburos fluyen, es decir, si la roca no los atrapa en sus poros. Si la roca lo atrapa, va a haber que usar métodos no convencionales. Si fluye, hay que determinar el caudal que se puede sacar por unidad de tiempo. Ese caudal determinará si el pozo es rentable o no.

Se aspira a petróleos livianos, fácilmente refinables. En un país como Uruguay no precisaríamos un yacimiento gigante. El consumo nuestro es de 50.000 barriles diarios. Los países productores mayores de petróleo llegan a dar 10 millones de barriles por día.

Según lo que declara la empresa operadora, están buscando petróleo convencional. De ser así, las técnicas de extracción no deberían implicar un riesgo ambiental importante. Si se hace con un efecto hidráulico, los riesgos son importantes. Hay fallas que conectan la zona donde se encontró el petróleo con el acuífero Guaraní. Habría un riesgo de contaminación del agua”.