"El atrevido es usted": tensa sesión a los gritos en el Senado por el tema Katoen Natie

"Dos señores fiscales dijeron que no cometí delito, al menos podrían reconocer (el Frente Amplio) que se equivocaron, pero no, no lo dicen ni lo van a decir porque se precisa grandeza", expresó el exministro.

La sesión del Senado que analiza este martes como asunto político el archivo de la causa judicial iniciada por el Frente Amplio por el acuerdo entre el gobierno y la compañía belga Katoen Natie para el puerto de Montevideo tuvo un fuerte cruce entre el exministro de Transporte y Obras Públicas y actual senador nacionalista Luis Alberto Heber y el senador frenteamplista Mario Bergara.

La causa judicial fue archivada en dos ocasiones y de forma definitiva. Los fiscales que estuvieron investigando entendieron que no había motivos de reproche penal y por eso Heber, quien estuvo en la negociación de la concesión portuaria antes de su pasaje al Ministerio del Interior -al que renunció semanas atrás-, planteó como asunto político el tema y explicar qué significa el archivo de la causa y dar su visión al respecto.

La denuncia penal por este tema fue presentada por Bergara y su par Charles Carrera.

En ese momento se dio el cruce con Bergara quien se dirigió a Heber y este le respondió: "El atrevido es usted, que siempre habló". Ante esto, el senador del Frente Amplio apuntó a Graciela Bianchi, presidenta de la Cámara Alta, y sostuvo que "se estaba entrando en insultos", a lo que Heber le retrucó: "Yo estoy contestando a un insulto de usted".

El clima en la sesión no era el mejor. Posteriormente, hubo un nuevo cruce entre legisladores del oficialismo y de la oposición y Bianchi decidió suspenderla por diez minutos.

Por esto, la bancada del Frente Amplio se levantó y se retiró de sala. Sin embargo, el senador Sebastián da Silva tomó la palabra, a lo que Alejandro Sánchez ingresó nuevamente y le dijo a Bianchi que si suspendió la sesión por diez minutos "no podía seguir sesionando".

Carrera, afirmó Da Silva a su turno, es uno "de los artífices de esta patraña", y lo acusó de haber estado "dos años y pico ensuciando gratuitamente y a la hora de poder reconocer un error muestran la verdadera calaña".

"El señor Carrera (...) huyó, no está, porque sabe perfectamente que el hecho de no pedir disculpas cuando se equivoca es de las cosas más ruines que puede tener un hombre o una mujer", agregó Da Silva.

Carrera, según Da Silva, "apretó a un minusválido frente a su madre", recordando la polémica por un civil herido de bala en 2012 en La Paloma (Rocha) que se atendió en el Hospital Policial durante la administración del Frente Amplio. "¿Alguien pensaba que ese hombre ruin iba a pedir perdón? Si es un miserable", lanzó Da Silva, despertando el rechazo de los legisladores de la oposición.