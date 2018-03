“El autor del doble homicidio de Salto conocía perfectamente la casa y ejerció el factor sorpresa”

El caso del doble homicidio en Salto –en el que un hombre asesinó a su expareja y uno de los custodios policiales que se encontraba en el lugar– marcó el inicio del Día Internacional de la Mujer y volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los femicidios y la falta de garantías que denuncian los policías.

Abordamos el tema junto a July Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

Estas muertes no generan un impacto impresionante. Quienes estamos en esta temática una de las cosas que tenemos es el seguir buscando la manera de mejorar las herramientas de protección. Además de que un varón se sintió en el derecho de quitarle la vida a su expareja, también perdimos la vida de un policía.

Sobre lo sucedido es difícil tener una evolución profunda sobre qué cosas podríamos mejorar. El autor de este doble homicidio conocía perfectamente la casa y fue quien ejerció el factor sorpresa.

Por lo general, tenemos la suerte de contar con varios datos. Tenemos un sistema nacional donde se registran las denuncias y donde tenemos la posibilidad de acceder a las fotografías de las personas. No se puede asegurar que siempre se cumpla con todo lo necesario, pero la información está y debería estar a la mano de cada uno de los custodias. Eso es importante y algo en lo que venimos trabajando mucho, incluso para que en los casos de tobilleras no solo se tenga la foto, sino también una foto que se le toma en el momento de la instalación del dispositivo. Los recursos están.

Las custodias no son todas las veces, ni siquiera en la mayoría, por falta de tobilleras. Hay distintas factores que hacen que la víctima deba estar protegida por policías. Como en el caso de Salto, el denunciado estaba requerido por la Policía. Se evaluó que había elementos de riesgo a tener en cuenta hasta que la persona no fuese detenida. Otros motivos son porque no se cita a audiencia inmediatamente y ahí se pone la custodia. O porque hay un plazo hasta que actúan los equipos técnicos. Eso ha venido inflando las custodias, pero eso también recorta la posibilidad de tener más efectivos en las calles para ubicar a los requeridos.

El ministro Bonomi comunicó que vamos a estar adquiriendo más tobilleras y que vamos a seguir buscando otras alternativas que sirvan para la protección y que apoyen a la Policía en estas situaciones de riesgo.