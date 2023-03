El Banco Central deberá ser capitalizado con US$900 millones: qué implica y cuáles son las crítica desde el Frente Amplio

Ferreri afirmó que esta situación “no afecta ni altera la confianza y la estabilidad en el sistema financiero”. Por eso, sus críticas se centran en cómo el gobierno comunicó la medida de la capitalización.

A principios de esta semana, el Banco Central del Uruguay (BCU) emitió un comunicado en el que advertía que el Poder Ejecutivo “presentará un plan de capitalización de la entidad, a concretarse en 2023”.

¿En qué contexto? Según explican desde el BCU, “a 31 de diciembre de 2022, el patrimonio del Banco Central del Uruguay se encuentra por debajo del mínimo dispuesto por el artículo Nº8 de la Ley Nº16696 de 30 de marzo de 1995”.

“Los detalles del proceso de capitalización serán comunicados en el correr de las siguientes semanas”, agrega el escueto comunicado.

Esto implicará que el Poder Ejecutivo lleve adelante una inyección de alrededor de US$900 millones.

Pero, ¿cómo llegó el Banco Central a tomar esta medida? En diálogo con Telemundo, el exsubsecretario de Economía e integrante del Frente Amplio (FA), Pablo Ferreri, explicó que el BCU “tiene en este momento patrimonio negativo”, y que eso se da porque “tiene fundamentalmente sus activos en dólares, y su pasivo en moneda nacional; por eso, cuando sube el dólar, el activo se agranda y tiene ganancia, eso pasó en 2021; y cuando baja el dólar, como en 2022, su activo se achica y tiene pérdidas”.

Ferreri afirmó que esta situación “no afecta ni altera la confianza y la estabilidad en el sistema financiero”. Por eso, sus críticas se centran en cómo el gobierno comunicó la medida de la capitalización.

“En este tema hay que ser responsables y mesurados. No estamos frente a un patrimonio de un banco comercial, estamos ante un banco central, por lo que hay que transmitir tranquilidad y explicar esto muy bien. Por eso me resultó increíble el comunicado que emitió el gobierno, sin ninguna explicación, sin contexto, dando lugar a todo tipo de especulaciones y de dudas. En un contexto tan convulsionado a nivel global, donde recibimos todos los días noticias de problemas con bancos, un comunicado así de descolgado puede generar todo tipo de comentarios. Por eso lo primero es transmitir tranquilidad”, dijo, y agregó: “Hay una muy mala comunicación del gobierno, no transmitiendo tranquilidad cuando debió hacerlo frente a un contexto global complejo”.

Además de esta situación, Ferreri también dijo otro factor criticable es “la política monetaria equivocada del Banco Central”.

“Para combatir la inflación, utiliza la receta de subir las tasas de interés, como se hace en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay una economía sobrecalentada, que no es el caso de Uruguay, donde tenemos tres años consecutivos de baja de salarios y pasividades reales. Por lo tanto, se aplica una receta que no es la adecuada para el problema que tiene Uruguay”, señaló Ferreri, y agregó: “Esa suba de tasas genera dos impactos negativos en el balance del Banco Central. Por un lado, al pagar más intereses, eso hace que el resultado sea más negativo. Y, por otro lado, al colaborar con la baja del dólar al subir las tasas, hace que los activos del Banco Central en dólares se desvaloricen rápidamente”.

“Fruto de esa política monetaria, estamos frente al atraso cambiario más fuerte de los últimos 20 años”, apuntó Ferreri, y remarcó: “Los efectos negativos de una política monetaria que está haciendo pagar más intereses, y que tengamos el mayor atraso cambiario de los últimos 20 años, y de esa manera colabora con un dólar bajo a que su activo se vea disminuido. Si la política monetaria fuera diferente, no tendríamos tanto atraso cambiario, no se pagarían tantos intereses y probablemente el dólar no estaría tan bajo, y el activo del BCU no se desvalorizaría tanto”.