El Cachila al ser liberado en 2015, dijo: “no tengo culpa de nada”

Ángel Moreira había sido sospechoso del homicidio de Lola. Sin embargo, la prueba de ADN de la sangre encontrada en la mochila de Lola había dado negativa y terminó desvinculado de la causa.

En el 2015 el Cachila había sido desvinculado de la causa por el homicidio de Lola Chomnalez. Tras ser indagado fue puesto en liberad. En ese momento habló con Telemundo y dijo:

“La jueza me liberó y estoy bien. No tengo culpa de nada. Yo no puedo hablar, tengo que cerrar el pico. Voy a hablar si ellos me llaman de nuevo, no sé si lo van a hacer. Disculpá que te lo diga, pero no puedo hablar. La abogada de oficio me ayudó bastante”.