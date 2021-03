El cierre de los free shops generó mucha disconformidad en los empresarios de Rivera

Afirman que no se tiene en cuenta que gran parte del movimiento se genera por otros comercios, que permanecerán abiertos.

Los dueños de free shops señalan que en los otros comercios compran los llamados sacoleros o bagayeros, que llegan en la excursión.

Este miércoles había 5 ómnibus desde muy temprano.

Sin embargo, afirman que en muchos free shops las compras se hacen por internet y se entrega la mercadería en los ómnibus, hay muchos fleteros que tienen un ingreso extra con este trabajo al igual que los taxistas.

También advierten que tienen a la mayoría de los empleados en seguro parcial, y no pueden pasarlos a seguro total por 19 días porque tienen que completar un mes.

"A no ser que ahora haya salido alguna cosa que uno no conoce, pero no están las cartas arriba de la mesa. Hay que preguntar pero no hay quien conteste. El BPS en Rivera está cerrado, ¿a quién le vamos a preguntar?", dijo Juan José Riera, dueño de Free Shops.