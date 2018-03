El Codicen prevé limitar la repetición en Secundaria a algunos años específicos

Wilson Netto, presidente de la ANEP, dijo:

“Uno de los elementos objetivos es que la repetición no actúa como una herramienta pedagógica. No es a través de la repetición que se logran superar las dificultades que no se logró avanzar en el año lectivo. Estamos pensando en trabajar en ciclos más largos, dándoles más tiempo. Aquella educación uniforme y selectiva que Uruguay sostenía y algunos defienden aún, realmente no corresponde a la modernidad que vive el país y a los desafíos que tiene la sociedad. En definitiva, atender la singularidad de nuestros jóvenes requiere tener períodos más largos y estrategias diferenciadas a las que sostenía el sistema educativo anterior”.