El Colegio Médico homenajéo al Dr. Sebastián Yansev, quien subió a bordo del Greg Mortimer a atender a los contagiados con coronavirus

Este 3 de diciembre se celebra el día del médico y el Colegio Médico reconoció la labor de un profesional por su compromiso vocacional.

Sebastian Yansev tiene 37 años y en su casi diez años de ejercicio profesional, cuatro estuvo trabajando en misiones de paz en el Congo, Haití y Burundí.

El 5 de abril cuando el Ministerio de Salud Pública le encomendó al Casmu que armara un equipo para ingresar junto a otra institución médica al crucero Greg Mortimer para conocer de primera mano cual era la situación, él en su calidad de coordinador de la dirección no dudo en ponerse al frente de la lista como voluntario asegura.

Fueron más de 24 horas corridas de trabajo donde la incertidumbre, la ansiedad y también el miedo pesaban a la hora de ingresar al buque conversar con 128 pasajeros y 83 tripulantes para establecer en qué situación se encontraban y qué medidas se debían tomar.

De hecho la jornada termino la madrugada del 6 de abril con dos tripulantes y un pasajero evacuados del buque e internados debido a la gravedad de sus cuadros de coronavirus.

Yansev recordó cómo fueron esas largas horas:

"Un poco de nerviosismo en el momento. Había que trabajar con los pies sobre la tierra y darle calma al resto del equipo. Pero éramos todos trabajadores profesionales y teníamos claros los objetivos. Había cierto nerviosismo y cierta ansiedad. Tenemos que recordar que los primeros días de abril no sabíamos todo lo que sabemos hoy del coronavirus, de la transmisión y un montón de cosas", relató.

Ocho meses después, con más conocimiento del virus y más experiencia en su haber, el Colegio Médico del Uruguay le otorgó este jueves un reconocimiento como médico vocacional que asegura que lo honra a él y a todo el equipo que trabajó en el Greg Mortimer que totaliza las 30 personas.

"Me honra a mí y le tengo que agradecer sobre todo a mi familia que es un pilar fundamental, y a todas esas personas en las instituciones que me han apoyado y me han dado todo su apoyo para seguir", sentenció Yansev.