El comandante Guido Manini Ríos encendió la polémica en la interna oficialista tras un saludo de fin de año a sus soldados

El legislador Jorge Pozzi consideró que el comandante en jefe del Ejército categoriza al hablar de "mercaderes del odio".

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, envió un saludo de fin de año a sus soldados y a todos aquellos que anteponen sus obligaciones a sus derechos.

Reconoció a los soldados que se esfuerzan por cumplir su misión pese a los bajos salarios y a la acción de “mercaderes del odio”, que viven de la división y de los enfrentamientos entre orientales.

Su mensaje provocó varias críticas, entre ellas, la del legislador frenteamplista Jorge Pozzi:

Cuando habla de ‘a pesar de los mercaderes del odio’, y no dice quiénes son y no menciona quiénes son, tampoco ayuda a eso que él quiere: que no haya división entre los orientales, según expresó. Esa es una de las cosas que nos motivó a salir a decir estas cosas.

Uno atisba que Manini tenga la intención de un día de estos involucrarse en política. Me parece fantástico, después de que deje de ser comandante en jefe del Ejército.