El Congreso de la Federación Rural recibió a once aspirantes a la Presidencia

Daniel Martínez, Mario Bergara, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Carlos Iafigliola, Ernesto Talvi, Edgardo Novick, Pablo Mieres, Gonzalo Abella y Enrique Antía dijeron presente y expusieron ante los asistentes.

Once precandidatos de cara a las elecciones internas coincidieron en Paso de Los Toros, en el Congreso de la Federación Rural. No hubo debate, pero sí exposiciones con énfasis bien distintos, respecto a diferentes temáticas que tienen que ver con los costos del Estado, con el combustible, con el precio de la energía y otros temas vinculados al sector productivo y más específicamente al agropecuario.

La Federación Rural ya había elevado las preguntas a los precandidatos. Los primeros candidatos en hablaron fueron Daniel Martínez y Mario Bergara. Martínez defendió lo que es la libre flotación del dólar, pero no se refirió al atraso cambiario. También dijo que tiene que haber un gradualismo para que los precios de las tarifas de las empresas públicas, reflejen los precios reales. Martínez dijo que la tributación debe acompañar a la rentabilidad de los distintos sectores.

“Buscando el gradualismo que nos permita ir impactando menos en las cuentas fiscales globales de la nación, ir haciendo que tanto los precios de la energía eléctrica como en el de los combustibles, reflejen en un caso los costos reales, que han bajado por motivo del cambio estructural. Era impensable hace quince años hablar de bajar el precio de la energía eléctrica, hoy en todo caso es posible”, dijo Martínez en el congreso.

“Hasta que no resolvamos de manera más integral la sustantividad de las cuentas públicas, va a ser difícil pensar en rebajas significativas generalizadas de las tarifas públicas. Sin embargo, el gobierno ha sido sensible con respecto a algunos sectores que presentan más problemáticas y sobre todo de aquellos sectores que usan intensivamente energía o combustible. Eso no pega de la misma manera en todos los sectores agropecuarios. El paso previo a pensar en tarifas generalizadamente más bajas, es el ordenamiento y generar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Dicho en cristiano, reducir a la mitad el déficit fiscal”, expresó por su parte Mario Bergara.

Por otro lado, Edgardo Novick señaló que “hay una sola forma de bajar los impuestos y las tarifas: es tener un Estado más eficiente”. Mieres reconoció u dijo que hay un problema grave de atraso cambiario en el país. Ernesto Talvi pidió trabajar en las conductas del gasto público en Uruguay y responsabilizó a Tabaré Vázquez y al ministro Danilo Astori de la situación que se vive en materia económica en Uruguay.

“Los que estamos en política tenemos que empezar a dar el ejemplo porque achicando el Estado es que vamos a poder achicar los impuestos y bajar las tarifas. No hay otra forma, no hay magia”, sentenció Novick.

“Hay que eliminar sin ninguna duda esos gastos superflúos que suponen un gasto político indebido. Hay que aprobar una ley en 2020 topeando la ejecución del gasto porque el 2020 ya viene marcado por el presupuesto nacional del 2015, por lo tanto hay que frenar ya desde el primer día en que asume un nuevo gobierno”, expresó Pablo Mieres.

Talvi expresó: “no vamos a reponer vacantes por los próximos cinco años. Que no me digan que es una promesa fácil, que no me digan que no se puede hacer, que no venga el ministro de Economía a enseñarnos del Estado como si fuera el único dueño del conocimiento, porque sabemos de lo que estamos hablando”.

Mientras que Lacalle Pou hacía su exposición en el congreso, Jorge Larrañaga escribió un tuit en el que se refirió a declaraciones que Lacalle Pou había dicho días atrás a Telemundo.

El FA ganó prometiendo no más impuestos. Y los puso con crecimiento económico.

No quiero imaginarme lo que sería ahora que los proponen en su programa de gobierno, con la economía estancada y déficit de 4.5%.

Uruguay sale creciendo, no ahogando a trabajadores y empresarios. https://t.co/28jcX46GD7 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) May 25, 2019

.@LuisLacallePou, tenemos que reconocer el progreso del FA en transparencia, porque en 2014 ocultaron sus propósitos, ahora los declaran en su programa de gobierno. Si ganan van a poner más impuestos. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) May 25, 2019

Este comentario es importante, no solo porque se declara en coincidencia con lo que opinó Lacalle Pou, sino porque también significa un respaldo a Lacalle Pou en momentos en que la interna blanca ha tenido unos chisporroteos importantes.

Durante su discurso en el congreso, Larrañaga afirmó que la aftosa y el Frente Amplio habían sido los principales enemigos del campo en los últimos veinte años. Además dijo que el Frente Amplio ha fracasado en la gestión de las empresas públicas. “Lo tengo que decir claramente. El campo es la solución del problema. Si no hay campo, no hay interior del país. Y si no se desarrolla el interior del país, no hay desarrollo del Uruguay. Hay que tener un proyecto nacional”, sentenció.

Por su parte, Lacalle Pou pidió una regla fiscal y dijo que se puede liberar la importación de combustibles, pero hay que preparar a Ancap para la competencia. “Estamos ante un cruz de camino. No podemos empezar a tomar medidas proactivas si no equilibramos los números. Y el camino que eligió el Frente Amplio estos años es un camino que se comprobó que no tiene resultados. Se puede hacer un ahorro importante y se puede cambiar la flecha de seguir gastando siempre más de lo que se recauda. Algunos me han criticado la palabra ‘shock’. Escuché al Ing. Martínez criticarla. Bueno, si no se hace de una y rápido, ¿cuándo se va a hacer? Yo no estoy dispuesto a verlo pasar. Ejercer la autoridad es hacerse cargo”, sentenció el precandidato nacionalista.