"El cuento de nunca acabar": revacunación trimestral "es absolutamente insostenible", dijo inmunólogo Chabalgoity

El especialista fue consultado sobre la importancia de una cuarta dosis, y si bien dijo que eventualmente podrá ser necesaria, aunque no está convencido, hoy en día el principal desafío es generar una inmunidad pareja en todo el mundo.

El inmunólogo Alejandro Chabalgoity señaló que si bien la tercera dosis contra el Covid-19 es "absolutamente esencial" para combatir la pandemia, una revacunación trimestral contra el virus es "absolutamente insostenible" y "desde el punto de vista sanitario no tiene lógica" para controlar la situación epidemiológica.

El especialista planteó su visión sobre el tema este miércoles en un jornada virtual del Colegio Médico, de la que participaron expertos como la viróloga Pilar Moreno y la catedrática Susana Cabrera.

Chabalgoity fue consultado sobre la importancia de una cuarta dosis, y si bien dijo que eventualmente podrá ser necesaria -aunque no está convencido- hoy en día el principal desafío es generar una inmunidad pareja en todo el mundo.

"Seguir aumentando la inmunidad en poblaciones particulares sin atacar el problema de la inmunidad global, acceder a donde no se está accediendo, genera el escenario ideal para que esto sea el cuento de nunca acabar", dijo.

"La existencia de bolsones, regiones, donde el virus circula libremente es el escenario perfecto para que surjan las variantes que pueden escapar a la vacunas", remarcó.

El inmunólogo señaló que el foco central debería ser lograr la vacunación masiva, pero reconoció que este es un problema para el mercado, porque supone convencer a los laboratorios de que desarrollen vacunas para países que no podrán comprarlas.

Vacunación para niños

Por otra parte, Chabalgoity dijo que "no hay salida posible de la pandemia que implique no vacunar a los niños" y que "la tercera dosis es absolutamente esencial", en particular para las personas vacunadas inicialmente con dosis de una plataforma que no es de ARN mensajero como la de Pfizer.

En otra intervención el especialista dijo que en todas las enfermedades "el santo grial" ha sido buscar vacunas que cubran todas las variantes, pero hasta ahora no se logró en ningún caso. "Probablemente ese sea un horizonte cercano, pero definitivamente tenemos que trabajar en otro tipo de aproximaciones", dijo.

¿Las vacunas nos sacarán de la pandemia? "Con estas vacunas que tenemos probablemente no. (Probablemente) logremos bajar la incidencia enormemente y llevarla a un nivel que sea compatible con la vida normal", señaló.

El experto dijo que hay que tener "vacunas diferentes", y puso como ejemplo aquellas que generar inmunidad a nivel de las mucosas.

El inmunólogo destacó que la pandemia supuso "un cambio cualitativo en la forma en que se pueden desarrollar vacunas". Además, dijo que la aparición de tecnologías disruptivas permitió el despliegue rápido de los métodos científicos. Por ejemplo, si bien la plataforma vacunal de ARN mensajero existía desde hacía años, nunca había sido testeada de forma masiva.

No obstante, llamó a no perder de vista algunas "sombras" por el "exitismo" de lo logrado. Señaló que esta nueva plataforma disruptiva, "que permitió cosas impensadas", generó una respuesta de anticuerpos "bastante más perenne" de lo que se pensaba. Dicho nivel es "muy alto pero muy poco sostenido en el tiempo".